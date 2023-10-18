Эффективность работы районных СМИ и закрепление молодых специалистов обсудили в Поставах

Новости Беларуси. Эффективность идеологической работы средств массовой информации и закрепление молодых специалистов на местах. Эти темы стали основными на заседании Поставского райисполкома. Участие в нем принял глава Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко поинтересовался аспектами построения работы СМИ в районе и подчеркнул, что здесь особенно важен диалог с людьми. Основными источниками информации для жителей Постав по-прежнему являются местная газета и телеканал. Население оказывает им высокое доверие. А потому сегодня велика роль СМИ как проводников государственной идеологии. Средства массовой информации продолжают успешно оказывать противодействие деструктивным каналам, которые распространяют фейки и призывают к террористической деятельности.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Мы рассматриваем региональную прессу как, по сути дела, основную силу в реализации государственной информационной политики на местах. На примере работы и поставской районной газеты, и непосредственно телестудии, которая здесь имеется, кабельное телевидение, заметна активизация. Газета и телестудия имеют свое лицо, востребованы. Об этом говорят и их рейтинги. Входят в пятерку, по сути дела, в Витебской области. Может, не достает критических материалов, аналитических материалов на сегодня.

Что касается кадров, то организации и предприятия Поставского района обеспечены специалистами почти на 97 %. Наиболее высокие показатели в сфере образования, системе труда, занятости и социальной защиты, а также здравоохранении. Далее идут предприятия АПК и сфера культуры. В первую очередь в регионе стараются привлечь молодых специалистов. Им помогают освоиться и закрепиться на местах по окончании срока обязательной работы по распределению. Основной упор – на создании дополнительных материальных стимулов и решении жилищных вопросов.

Ангелина Дубовик, мастер лесопункта «Приозерный» Поставского лесхоза:

Работа в лесу, свежий воздух, природа. У нас работает очень хороший коллектив. Хочу остаться на этом месте работы, потому что стабильно и есть уверенность в завтрашнем дне.