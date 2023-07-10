Покажут беспилотный трактор и БелАЗ на газу. Чем ещё удивит белорусская делегация на ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Новости Беларуси. ИННОПРОМ-2023. Премьер-министры Беларуси, России и Казахстана примут участие в главной сессии выставки. Беларусь и Россия ищут новые направления взаимодействия в области промышленной кооперации и науки. Правительственная делегация нашей страны – с рабочим визитом в Свердловской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия является ближайшим союзником Беларуси, и это ни для кого не секрет. Об этом говорил Александр Лукашенко во время недавней резонансной встречи с представителями зарубежных и белорусских СМИ. Как подчеркнул Президент, все ресурсы здесь, в стране, есть прорывные технологии в различных сферах, а по многим направлениям есть компетенции у Беларуси.

Первым пунктом визита белорусской делегации, которую возглавляет премьер-министр, стала ярмарка-фестиваль наших товаров «От всего сердца», организованная в Екатеринбурге на площадке крупнейшего в регионе торгово-развлекательного центра. Сегодня, 10 июля, Роман Головченко со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным и премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым примет участие в главной сессии международной промышленной выставки ИННОПРОМ «Устойчивое производство: стратегия обновления». Форум в Екатеринбурге стал международной площадкой для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов.

Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси:

Общая экспозиция составит более 3 000 квадратных метров. Будет представлено машиностроение (основные производители), это будут МАЗ, БелАЗ, Тракторный завод и ряд других компаний. Широко будет представлен стенд станкостроения, то, что сегодня наиболее актуально. Будет представлена микроэлектроника и ряд других производителей нашей современной техники. Будет представлен беспилотный трактор, будет представлен со значительной долей локализации БелАЗ, работающий на газу, новые разработки в области станкостроения. Экспозиция будет иметь большой-большой интерес.