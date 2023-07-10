«Пишут именно для маленьких». В Минске можно пообщаться с детскими писателями

Новости Беларуси. Познакомиться ближе с белоруской столицей. Музыкально-туристический сезон продолжается в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Познакомиться ближе с белоруской столицей. Музыкально-туристический сезон продолжается в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экскурсии, театральные показы, концерты и музыка из советского кино, а также полюбившийся многим проект «Библиотека под открытым небом», где гости могли познакомиться с новинками белорусской литературы и пообщаться с писателями.
Татьяна Швед, директор Централизованной системы детских библиотек Минска:
Здесь и исторические книги: об истории Минска, о современном городе, о его жителях. И для маленьких будет интересно прочитать книги современных белорусских писателей, которые пишут именно для маленьких горожан. Также замечательная выставка о Беларуси, о нашей любимой, красивой, голубоглазой стране. О ее архитектуре, о замечательных людях, которые у нас живут, как они трудятся на благо нашей страны. Также мы представляем сегодня квесты, игры, обязательно обзоры книг: и для маленьких, и для подростков.
Насладиться живой музыкой у ратуши можно по выходным на протяжении всего музыкально-туристического сезона. Завершится он в середине сентября выступлением Президентского оркестра.