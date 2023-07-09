Юрий Терех: дали мне звание змагары, они меня и создали, я продукт их деятельности

Рубрика Григория Азаренка «МЫ!» в программе «Неделя» на СТВ. О тех, кто строит, созидает и защищает Беларусь.

Григорий Азаренок, СТВ:

Заколдованное место. Оно появилось в конце 1980-х. Зенон Позняк использовал его для того, чтобы уничтожить БССР. Здесь родилось змагарство, здесь родился национализм. Это место необходимо расколдовать. Я думаю, в этом поможет нам классик белорусской литературы, народный поэт Беларуси Янка Купала. Мала іх павесіць

На сухой асіне,

Бо нават асіна

Ад сябе адкіне. Дзерава адкіне,

Дзерава сухое

Сябе не спаганіць

Поскуддзю такою. Прадавалі немцу,

Немцу ды японцу

Нашую радзіму,

Долі нашай сонца. Гандляры айчынай

Па чужым заказу…

Вынішчыць дашчэнту

Гэтую заразу! Как появился «Людажор»?

Юрий Терех, публицист:

Здесь вот, примерно в полукилометре отсюда, в километре от края ограды строили ресторан. В 2018 году летом я в него ехал покушать. Причем я был абсолютно аполитичным человеком всегда. Я в это не лез, не знал, мне было неинтересно. И они там развлекались тем, что прыгали людям под колеса, чтобы люди не могли проехать в ресторан. Мне так вот Денис Урбанович, который сейчас в полку повешенного поляка развлекается тем, что четырежды ранен, тогда мне прыгнул под колеса. Мне это просто поломало мозг. Я всю жизнь жил в стране, где все нормально и по закону. У меня есть законные права и я могу их реализовать, если мне что-то требуется. И вот какие-то люди не хотят, чтобы я проехал туда, куда я имею право проехать. Им плевать на все законы. Они говорят: а мы все равно будем так делать и не будем пропускать. Приезжают милиция, их штрафует. А они: нам пофигу, нам «Весна» все оплатит, нам эти ваши штрафы, хоть штрафуйте нас до завтра. И так они меня зацепили этим всем, что я в Facebook написал первый свой материальчик. Григорий Азаренок:

Назывался «Поехал и поел»?

Юрий Терех:

Совершенно верно. И у меня тогда в FB был штат друзей. Те друзья, которые уезжали за границу. Я его держал, чтобы с ними общаться. Я его выложил, змагары его как-то заметили. Уж не знаю как. И там то ли 400, то ли 600 комментариев. Вся змагарская кодла набежала ругаться. И как-то я начал с ними ругаться. И вот до этого все дошло. Григорий Азаренок:

Так и родился Людажор. Они так прозвали? Юрий Терех:

Да, дали мне, так сказать, звание змагары. Они меня и создали. Я продукт их деятельности, грубо говоря. Они все это сделали, а я отреагировал. Григорий Азаренок:

Сейчас они об этом жалеют. Хотя, чуть-чуть допрыгнул бы Урбанович, и мы бы сэкономили русской армии пять пуль. Юрий Терех:

Слушай, я бы, наверное, пару лет бы посидел, если бы он допрыгнул. Поэтому лучше не надо. Лучше так. Григорий Азаренок:

Ладно, спишем пять пуль. Зато у нас есть Людажор. Не вам, інтэрвенты,

Шпегі, дыверсанты,

На прыстані нашы

Выпускаць дэсанты. Не вам край савецкі

Знішчыць, крывапіўцы…

У нашых чэкістаў

Зоркія зраніцы! «У них же всегда что-то с Запада». Зачем ходили в Куропаты? Григорий Азаренок:

Самое смешное, что они настолько тупые, кто помнит 2020 год, когда они пошли на Дзяды на Куропаты и так далее. И я им задавал вопрос: кто там лежит, что это за место?

– Вы пойдете в Куропаты?

– Конечно!

– А что вы знаете о Куропатах?

– Хорошо.

– А что вы знаете о Куропатах?

– Что там были репрессии.

– Какие репрессии? – В сталинское время.

– А кто совершал эти репрессии, вы не в курсе?

– Там был Александр Васильевич Суворов, он уничтожал людей, вы в курсе?

– Я не знаток истории.

– То есть вы не поддерживаете, что Александр Васильевич Суворов уничтожал людей в сталинское время?

– Я не знаток истории. Григорий Азаренок:

Также и западные псевдопослы, которые здесь занимаются провокациями. Они сюда ходят. Я спрашиваю: хоть одного поэта назовите. Они же на «ноч растраляных паэтаў» пришли! Ни одного не знают.

– Хоть одну строчку из их стихов? Кого вы пришли почтить память?

– Всех этих людей.

– Сегодня так называемый дзень растраляных паэтаў! Назовите хоть одного! Нет? Юрий Терех:

Так это же змагары. Они по-другому не умеют, не могут и никогда не сделают. Им нужен какой-то триггер. У меня история была, я как-то заморочился, походил по музеям, поузнавал, я собрал весь транспорт, который тогда у НКВД в принципе. И посчитал. Если бы машины ездили все эти годы круглосуточно, без перерывов на техобслуживание, в три смены люди работали и постоянно возили сюда этих ахвяраў и расстреливали без всякого перерыва, сколько тут могло получиться людей. И то – до их цифр не добирается никак. Григорий Азаренок:

Но это тоже почему для них знаковое место – Клинтон приезжал. Американский белый хозяин. Привез им лавку! Эта лавка стала святыней! Они целуют место, где сидела жопа американского президента, не облизанная еще Моникой Левински. Этот холуяж постоянный – это их природная черта? Юрий Терех:

Это да. У них же всегда что-то с Запада, Европа. Им хотя бы Польша, а американцы для них уже какие-то небожители. Вот, мы стоим на месте, где была эта лавка. Ее периодически кто-то ломает. После последнего раза она так обратно и не появилась. Надеюсь, уже и не появится знак этого пренебрежения американского к нам. Это их хозяева, им это надо. Они за американцами. Как скажут, так змагары и делают, лишь бы угодить. И лавка была большая святыня, чем все эти Куропаты. Они переживали, что ее ломают, гораздо больше, чем когда еще что-то случалось. «Зенон Позняк – единственный политик, которому даже демоны указывают, что он балабол»

Григорий Азаренок:

Надо защитить доброе имя и память бойцов НКВД, которые доблестно вычищали пятую колонну, сражались в Великую Отечественную войну, получали звезды героев Советского Союза. Их прославляли наши поэты – Купала, Колас. Юрий Терех:

Что было в обществе, сколько было той самой агентуры. Сейчас смеются: шпионов искали. Потому что были шпионы. Кулаков притесняли? Конечно, притесняли. Так это банды были самые настоящие, которые притесняли население. Раскулачивали, маентки отбирали? Ну да, отбирали, потому что нажили все нечестно, новая власть была. Григорий Азаренок:

Были враги народа и есть враги народа. Юрий Терех:

Конечно, были. Враги народа – это не пустой звук или страшная пугалка из истории. Это реальность. Они были тогда, есть и сейчас. И они так и называются – враги народа, то есть это те, кто желают зла всем белорусам, и делают так, чтобы Беларуси было плохо. Григорий Азаренок:

Юрий, мы призваны помнить наших предков, тех, кто защитил страну, кто избавил ее от пятой колонны, кто сражался в Великую Отечественную войну, а это в том числе НКВД, СМЕРШ. Поэтому предлагаю символически их вспомнить, но и есть такая знаменитая финка НКВД. Продемонстрировать решительность в деле защиты государства таким символическим жестом. Юрий Терех:

Есть такой Зенон Позняк, старый деятель, а в заведении на потолке висит корова, обычная корова, раскоряченная. Как из фильма «Особенности национальной охоты». И вот Зенон Позняк в свое время выкатил статью, что эта корова, на самом деле, не корова, а демон Бафомет. А ресторан – это церковь Бафомета. Там сатанисты служат черную мессу. Знаешь, я хоть и православный, но я и юрист, я привык решать вопросы на правовом поле. И оказалось, что у того самого Бафомета есть своя собственная церковь в Америке. Я к ним и обратился: «Извините вот тут такое дело, наш политик утверждает, что здесь филиал вашей церкви. Дайте комментарии». И они ответили, с сатанинской печатью, все честно. Зенон Позняк – единственный политик, которому даже демоны указывают, что он балабол. Григорий Азаренок:

Гэтакай подласці, гэтакай здрады

Свет і не чуў і не бачыў.

Смерць крывапійцам, раз’юшаным гадам,

Вынішчыць след іх сабачы Годы міналі, жылі яны годы,—

Іх за людзей палічылі,—

А яны, здрайцы вольных народаў,

Нож нам пад сэрца тачылі. «Главное – огласить перамогу заранее»

Григорий Азаренок:

Вот вы же, как можно сказать, энтомолог немного: изучаете жучков, паучков, бабочек, гусениц, членистоногих – вот это все уродство. Кто в рейтинге первая пятерка, если брать Мотолько, Позняк, Светка? Юрий Терех:

Мотолько вообще вне конкурса, он стоит от этого всего отдельно. Первая пятерка, тут даже тяжело определять: они все друг друга стоят. Взять кого-то сейчас отдельно выбрать из всей это верхушки, но остальных как-то обидеть. Кто-то же раньше пришел, кто-то позже, многие же не дотянули до основных событий и сели чуть раньше, хотя они не менее достойны. Их тут тоже можно было бы смело поставить, но они бы отличились. Григорий Азаренок:

Змагар отгребает всегда везде и по любому поводу – это тоже хорошая белорусская традиция. «Змагар заўседы рана ўскача» – говорят в народе, правильно? Юрий Терех:

Главное – огласить перамогу заранее. Григорий Азаренок:

А вот где разница между здрадай и перамогай? Как одно переливается в другое?

Юрий Терех:

А разницы нет, это как пропеллер с двумя лопастями разного цвета, вот они крутятся и сливаются в одно. У змагара вечное перамога-здрада, всегда одновременно все идет вместе. И у них всегда и победа какая-то и одновременно всегда какое-то горе – это уже неразрывно. Если у них что-то происходит, они всегда оглашают перамогу, но им всегда при этом плохо. Григорий Азаренок:

Юрий, мы сейчас больше с юмором к ним относимся, и они этого заслуживают, потому что сумасшедшие. Юрий Терех:

Ну, а как относиться, осталось смеяться и пинать рану. Григорий Азаренок:

Тем не менее пытались убивать, сжигать машины. Тебе подожгли машину, правильно? Юрий Терех:

Нет, мне колеса порезали. Слушай, там этим занималось шесть человек, получили статью по терроризму и 76 лет на всех. Отлично выступили, еще и адвоката с собой забрали своего же. Григорий Азаренок:

Колеса поменяли? Юрий Терех:

Да, в течение суток. Григорий Азаренок:

Так это здрада или перамога? Юрий Терех:

Не знаю, сам считай: 76 лет, все компенсации ущербов, а я полтора дня без машины: здрада это или перамога? Вот это та самая здрада-перамога: перамагли, но здрадили. «Я, видимо, просто такой человек»