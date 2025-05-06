До 9 Мая вокруг Гомеля будет курсировать уникальный состав Победы

Вокруг Гомеля начал курсировать уникальный состав – тематически оформленный дизель знакомит пассажиров с героическими страницами Великой Отечественной и напоминает о приближении великого праздника и подвиге поколения победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поезде три вагона, и в каждом из них можно узнать интересные факты о городах-героях, маршалах Победы и военных наградах. Участников проекта также ждут концертные программы, совместное исполнение песен, викторины и исторический экскурс от опытных гидов.

Звук паровозного гудка неразрывно связан с военным лихолетьем. В 1941 году тысячи эшелонов вывозили людей и технику в тыл под бесконечными обстрелами гитлеровцев, потом доставляли на фронт оружие и боеприпасы. На таких же локомотивах в 1945-м победители с триумфом возвращались домой.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:

Логистика железной дороги работала великолепно, поэтому надо отдать должное железнодорожникам. Ну и во время войны многие отличились. Не могу не вспомнить Елену Чухнюк, которая возила военные грузы (и под Сталинград, и под Курск) и неоднократно спасала боеприпасы, которые перевозила, маневрируя таким паровозом.

Чтобы жители Гомеля могли погрузиться в ту атмосферу, на железнодорожном вокзале открыли особую экспозицию. К перрону доставили легендарный советский паровоз, груженный артиллерией. Он словно перенес гостей в эпоху, когда железная дорога была жизненной артерией страны. Артем Кебиков, учащийся средней школы № 30 Гомеля:

Очень интересно. Это интереснее, чем обычный музей, который просто стоит, потому что это как-никак целый поезд. Это смотрится и живее, и интереснее.

Михаил Прус, заместитель начальника Гомельского отделения Белорусской железной дороги:

На самом деле очень важное событие. Это реально важное событие в свете всех тех мероприятий, которые сегодня происходят в мире. Пожалуй, только наше Союзное государство Беларуси и России сохранило те традиции, которые должны чтить не только мы, люди, которые знают историю, но в первую очередь наше подрастающее поколение.

Путешествие в прошлое можно продолжить на брендированном дизеле Гомель – Кленки – Гомель. В преддверии 80-летия Победы уникальный проект создан по инициативе горисполкома и регионального отделения Белорусской железной дороги. Удар в станционный колокол в полдень ознаменовал старт маршрута.