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На белорусско-латвийской границе нашли тело беженца

06 мая 2025 17:24
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Евросоюз не прекращает издевательства над мигрантами у нашей границы. Латвийские пограничники выкинули тело беженца на белорусскую территорию. Его обнаружили утром 6 мая. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусско-латвийской границе нашли тело беженца-2

Обстоятельства смерти иностранца трагические. Мужчину нашли в канаве, прямо у пограничного заграждения. Тело без обуви, документов и телефона было придавлено бревном, а голова погружена в воду. Сейчас специалисты пытаются установить национальность погибшего. 

Подобный особо жестокий случай – лишь верхушка айсберга. С начала года на белорусско-латвийской границе найдены уже три тела беженцев. А с 2021 года, с момента ужесточения миграционной политики Латвии, погибли 28 человек, отчаянно пытавшихся найти убежище.

# Государственная граница Беларуси

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