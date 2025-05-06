На белорусско-латвийской границе нашли тело беженца

Евросоюз не прекращает издевательства над мигрантами у нашей границы. Латвийские пограничники выкинули тело беженца на белорусскую территорию. Его обнаружили утром 6 мая. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстоятельства смерти иностранца трагические. Мужчину нашли в канаве, прямо у пограничного заграждения. Тело без обуви, документов и телефона было придавлено бревном, а голова погружена в воду. Сейчас специалисты пытаются установить национальность погибшего.

Подобный особо жестокий случай – лишь верхушка айсберга. С начала года на белорусско-латвийской границе найдены уже три тела беженцев. А с 2021 года, с момента ужесточения миграционной политики Латвии, погибли 28 человек, отчаянно пытавшихся найти убежище.