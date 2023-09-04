Показали полякам, как надо летать! Хренин про польский вертолёт в Беларуси

Новости Беларуси. Под Ивацевичами сегодня, 4 сентября, отработали посадку самолетов на автомобильные дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Использование их в качестве запасных аэродромов – распространенная мировая практика. Магистрали – одна из первоочередных целей противника в современных войнах. Поэтому охрана подступов к трассам не менее важна, чем посадка на них самолетов. Сегодня во время учения Су-25, Як-130 и Ан-26 успешно выполнили поставленные задачи. Посадка на автотрассу – один из самых сложных элементов авиации. Некоторые из пилотов подобные маневры совершали впервые. «Эшелон 2023» – в сюжете Алины Мычко.

Алина Мычко, корреспондент:

Аэродромная сеть всегда находится в центре внимания противника. Ее стремятся разрушить в первую очередь. Поэтому многие страны проектируют дороги так, чтобы их можно было быстро превратить в настоящие полевые аэродромы. Их используют для посадки и обслуживания техники. Это позволяет вывести ее из-под первого удара.

Но выполнить такой маневр под силу далеко не каждому. Необходима четкая слаженность всех задействованных сил. Тем не менее наши пилоты справились с задачей великолепно. Наблюдая за учениями, министр обороны Беларуси Виктор Хренин прокомментировал недавний инцидент на границе с Польшей. Он отметил, что вторжение польского вертолета на территорию нашей страны – не провокация, а следствие низких навыков летчиков.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Мы видели этот борт, знали, с какой целью он летит – патрулирование государственной границы. Отслеживали его полностью полет. Низкая подготовка летчика не позволила пройти, как летчики по ленточке – нарушил госграницу. Мы не смотрим в отличие от наших агрессивных соседей и расцениваем это как провокацию. Мы не пугаем свое население тем, что вот это сейчас произойдет, не стягиваем войск из-за этого случая, к госгранице не подтягиваем авиацию. Просто говорим: готовьте своих летчиков так, чтобы они были профессионалами.

Во время учений пилоты посадили шесть самолетов. Пока одни из них приземлялись, заправлялись и выгружали боеприпасы, другие проводили доразведку местности и прикрывали своих коллег на наиболее опасных направлениях.

Небо разрезает Су-30СМ. Сегодня на аэродромный участок дороги он приземлился впервые. Многофункциональный истребитель способен поражать как воздушные, так и наземные цели. Днем и ночью, в простых и сложных погодных условиях. Он стоит на вооружении 13 стран мира.

Посадка произошла штатная с оценкой отлично! Было волнительно, впервые, высокая ответственность. Действия грамотные, выполнено все было хорошо. На аэродромном участке дороги, очень ограничены средства аэротехнические посадки. Визуальный заход, полоса уже, чем на аэродроме стационарном. Покрытие идеальное – все хорошо. Остальное – все нормально.

Не менее важная часть такой операции – защита подступов к дорогам от условных диверсантов. Эту задачу выполняли подразделения охраны совместно с сухопутными войсками, силами спецопераций и территориалами. В итоге все цели учения были достигнуты успешно. При этом некоторые из пилотов маневры с посадкой на автотрассу совершили впервые.

Если по высоте ветер меняется, с подходом к земле также направление ветра может изменять при входе в этот тоннель – и ветер резко исчезает. Если мы шли с углом сноса, входим в лес, то есть это необходимо учитывать и моментально устранять, чтобы остаться также на полосе, потому что по ширине она отличается. Значительно лучше полос, которые на аэродроме. Волнение на самом деле в каждом полете присутствует в разумном каком-то пределе. Как сказал когда-то хороший человек: если летчик идет в полет и думает, что он выполняет героический подвиг, то летчик не подготовлен к полету.