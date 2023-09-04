«Должны гордиться». Как объяснить детям смысл Дня народного единства?
Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» врывается в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остаются стремления к поиску ответов на злобу дня.
Алена Сырова, СТВ:
Гимназия № 39, с тех самых младых ногтей. У вас там ребята от первоклашек до одиннадцатого класса, да? День народного единства два года назад для всех был абсолютно новым праздником, новая форма. Я не знаю, работали вы в то время или еще нет. Но однозначно в каждом учебном заведении, особенно там, где есть взаимодействие с маленькими детьми, искали свою форму, которая была бы способна объяснить доступным языком сложные события. Как вы решили, адаптировали этот праздник? Понятно, есть единые постулаты на государственном уровне. Но все же, возможно, что-то прикольное придумали?
Артем Ранцевич, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 39:
В школах и учреждениях образования Минска и вообще на территории Беларуси День народного единства празднуют, по сути, одинаково. У всех в течение этой недели проходят уроки памяти в рамках классных часов, торжественные линейки с выносом флага, с исполнением гимна. Наши дети уже практически все знают гимн. Это поспособствовало тому, что наше поколение стремится к тому, чтобы стать патриотами. В свою очередь, мы так же приглашаем на диалоговые площадки деятелей культуры, каких-то депутатов.
Алена Сырова:
То есть первоклашки идут, садятся красиво в актовый зал, а взрослые люди им рассказывают?
Артем Ранцевич:
Для первоклассников, конечно, это все будет очень сложно. Сейчас в школах открываются и музейные комнаты, и музейные экспозиции.
Кирилл Казаков, СТВ:
Приведу пример. Я два года назад своему сыну-семикласснику, нынче девятикласснику, два дня посвятил, чтобы объяснить, в чем смысл Дня народного единства. Я рассказывал, я объяснял. Почему я начал с этого вопроса? У нас в какой-то момент, как мне кажется, нет этого понятия «врага». Потому что освободительный поход армии идет против кого-то – значит, мы от кого-то освобождаем. Мы очень долго поляков врагами не считали. А сейчас вроде как тоже не считаем или считаем? Как объединить, от кого мы освободили? Я по образованию историк, но два дня объяснял, почему в 1939 году так произошло, почему Брест стал территорией Беларуси, а мы этим должны гордиться. Как это сделать?
Артем Ранцевич:
Конечно же, это все нужно развивать на уроках истории. Это несомненно. Сейчас можно сказать то, что мы не то чтобы…
Кирилл Казаков:
Понимают дети? В Великой Отечественной войне все понятно – мы победили и наша Победа. В 1991 году ничего не понятно – страна развалилась, а кто нас победил, тоже до конца не понятно. А здесь как?
Юрий Воскресенский, политолог:
Кирилл, ты хочешь, чтобы буквально за год дети начали понимать?
Кирилл Казаков:
Юр, главное, чтобы взрослые поняли.
Алена Сырова:
Во-первых, о взрослых. Во-вторых, мы говорим о формах. Нельзя позволить образоваться вакууму. Если мы не займем какие-то ниши, за нас объяснят другие.
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