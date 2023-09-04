Прямой эфир

«У меня всегда в сумке лежит шоколад «Президент». Лазаревич посетила шоурум фабрики «Коммунарка»

04 сентября 2023 19:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вкусные новости на СТВ. Уникальный «сладкий» шоурум кондитерской фабрики «Коммунарка» встретил первых посетителей в самом центре столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У меня всегда в сумке лежит шоколад «Президент». Лазаревич посетила шоурум фабрики «Коммунарка»-1

Локация необычная – впервые за историю предприятия в торговом зале есть возможность посмотреть, как профессиональные мастера создают шедевры шоколадного искусства. И заказать сладкий рисунок или надпись на свой вкус. Попробовать себя в роли кондитера «Коммунарки» может каждый посетитель – мастер-классы приготовили для взрослых, детей и влюбленных.

«У меня всегда в сумке лежит шоколад «Президент». Лазаревич посетила шоурум фабрики «Коммунарка»-4

Сергей Анюховский, генеральный директор предприятия «Коммунарка», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Прийти и самому своими руками сделать шоколад, подарить его близким, родным, любимым. То есть это еще помимо того, что купить шоколад, еще и получить дополнительную эмоцию. Ну и плюс популяризация белорусских производителей.

«У меня всегда в сумке лежит шоколад «Президент». Лазаревич посетила шоурум фабрики «Коммунарка»-7

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
У меня всегда в сумке лежит шоколад «Президент». Всегда с удовольствием всем его дарю. Мне кажется, это прям гордость подарить такую шоколадку. И всегда, куда я не еду, какой регион не посещаю, обязательно беру с собой нашу любимую «Коммунарку».

«У меня всегда в сумке лежит шоколад «Президент». Лазаревич посетила шоурум фабрики «Коммунарка»-10

В шоуруме можно не только приобрести любой вид сладостей «Коммунарка», но и выпить чашку фирменного горячего шоколада в уютном кафе.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Надежда Лазаревич # Сергей Анюховский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы про это не говорили». Клишевич рассказал, что изменилось в учебниках по истории
04 сентября 2023 19:26

«Мы про это не говорили». Клишевич рассказал, что изменилось в учебниках по истории

«Должны гордиться». Как объяснить детям смысл Дня народного единства?
04 сентября 2023 19:21

«Должны гордиться». Как объяснить детям смысл Дня народного единства?

Аптека будущего – в Гомеле лекарства будет продавать робот. Посмотрите на чудо техники
04 сентября 2023 19:09

Аптека будущего – в Гомеле лекарства будет продавать робот. Посмотрите на чудо техники