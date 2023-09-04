«Мы про это не говорили». Клишевич рассказал, что изменилось в учебниках по истории

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» врывается в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остаются стремления к поиску ответов на злобу дня.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Коллеги, это уже произошло. Мы десятилетиями не касались вопросов истории предательства белорусского народа, а она у нас была – так же, как и у любого другого народа. Мы не трогали, считали, что достаточно того, что мы рассказываем, показываем и историческую политику реализуем на основе героизма. Алена Сырова, СТВ:

И типа все покивали – все так считают. Кирилл Казаков, СТВ:

У нас сейчас есть пример – Президент. Человек, вокруг которого объединилась вся нация. Вокруг этого строится сейчас вся идеология. Сергей Клишевич:

Согласен. И тогда она строилась. Сейчас мы посмотрели на свои ошибки, которые совершили до 2020 года. Вот одна из ошибок. Мы не рассказывали и не уделяли должного внимания истории предательства. Про бчбшный флаг спросите, про эту тряпку – 98 %... Вот вы знаете, в каком году он появился?

Кирилл Казаков:

Я знаю. В 1917 году. Сергей Клишевич:

Кто нарисовал? Кирилл Казаков:

Дуж-Душевский. Сергей Клишевич:

В каком городе? Кирилл Казаков:

В Петербурге.