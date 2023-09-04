«Мы про это не говорили». Клишевич рассказал, что изменилось в учебниках по истории
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Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Коллеги, это уже произошло. Мы десятилетиями не касались вопросов истории предательства белорусского народа, а она у нас была – так же, как и у любого другого народа. Мы не трогали, считали, что достаточно того, что мы рассказываем, показываем и историческую политику реализуем на основе героизма.
Алена Сырова, СТВ:
И типа все покивали – все так считают.
Кирилл Казаков, СТВ:
У нас сейчас есть пример – Президент. Человек, вокруг которого объединилась вся нация. Вокруг этого строится сейчас вся идеология.
Сергей Клишевич:
Согласен. И тогда она строилась. Сейчас мы посмотрели на свои ошибки, которые совершили до 2020 года. Вот одна из ошибок. Мы не рассказывали и не уделяли должного внимания истории предательства. Про бчбшный флаг спросите, про эту тряпку – 98 %... Вот вы знаете, в каком году он появился?
Кирилл Казаков:
Я знаю. В 1917 году.
Сергей Клишевич:
Кто нарисовал?
Кирилл Казаков:
Дуж-Душевский.
Сергей Клишевич:
В каком городе?
Кирилл Казаков:
В Петербурге.
Сергей Клишевич:
В Петрограде. Ну, таких как вы – 3 %. И когда он появился, коллеги мои, на улицах, люди просто не знали. Им сказали: «Держите, это флаг свободы, независимости!» Они просто не были в курсе, историческая безграмотность определенная была. Сейчас мы эту тему исправляем. Учебники истории для первого курса для всех студентов всех вузов страны – несколько страниц, одна страница точно посвящена истории предательства нашего народа. Чтобы в следующий раз, когда кто-то достанет эту тряпку и начнет ей махать, рука и близко не потянулась к ней, и на аватарку разместить и так далее.
Алена Сырова:
Я с вами здесь очень согласна.
Сергей Клишевич:
Но для этого время должно пройти, потому что учебник появился только в этом году. А до этого 20 лет студенты учились, и мы про это не говорили. Не говорили!
Алена Сырова:
Касаемо БЧБ-флага. Очень быстро все думающие люди усвоили этот урок. Кто даже не знал в 2020 году, через эти события осознали и отвернуло.
Сергей Клишевич:
Поверьте, не очень быстро. Я каждую неделю встречаюсь с десятками… Ну, не каждую неделю прямо с десятками, но в месяц – десятки трудовых коллективов. И везде (мне как историку интересно) спрашиваю. Не знают они, им надо рассказывать про это. И вот, отвечая на ваш вопрос, поддержу Юрия: время нужно нам для того, чтобы сегодня воспитать, если мы эти вопросы упустили.
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