Арендаревич: многие говорят, сколько можно снимать про войну? Мы снимаем не про войну, а про подвиги!

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

«Беларусьфильм» славился как партизан-фильм, потому что у нас в основном все фильмы были про Великую Отечественную войну.

Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов:

Почему он славился нашими военными фильмами? Почему он был партизан-фильмом? Для нас, белорусов, это настолько сакральная была война, сколько жертв она унесла... И в то время, и сейчас мы очень трепетно относимся к этой истории.

Мы снимаем эти фильмы, потому что каждый день, каждую минуту был подвиг советского солдата. Конечно, на «Беларусьфильме» мы отдавали и дань нашей истории. И про войну, про людей, про настоящих людей можно говорить бесконечно.

Многие говорят: сколько можно снимать про войну? Мы не снимаем про войну, мы говорим про подвиги, про подвиги людей, про их отношения, про любовь. Мы раскрываем всю палитру.

И сейчас очень многие приезжают к нам, потому что у нас осталось большое количество подготовленного, охолощенного оружия. Мы сохранили и приумножили большую и богатейшую базу костюмов. У нас достаточно серьезная, хорошая, подготовленная натурная площадка, где выстроены партизанские лагеря. Есть все возможности, чтобы снимать в том числе и военное кино.