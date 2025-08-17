Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов.

Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов:

На «Беларусьфильме» есть какой-то особый дух. Когда переступаешь порог, ты понимаешь, что ты становишься так или иначе сопричастным к великому. И то, что у нас сохранилась наша национальная киностудия, которая одна из лучших на территории постсоветского пространства, тем более она прошла глубокую модернизацию, это тоже очень большая заслуга нашей страны, нашего глубокоуважаемого лидера Отечества, Александра Григорьевича Лукашенко, за что отдельное большое спасибо.

Действительно, мы готовы, мы можем снимать настоящее белорусское кино. Сейчас чуточку перестроим все наши эти тонкие настройки и дальше продолжим.