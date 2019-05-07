«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

Новости Беларуси. После службы на Радуницу принято посещать могилы, наводить там порядок, приносить цветы и зажигать свечу – символ памяти. К местам погребений устремились тысячи людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У нас принято говорить, что человек жив, пока жива память о нем. А значит и жив народ, пока помнит свою историю. О традициях, которые бережно хранят и передают из поколения в поколения, Анастасия Ярощик-Корниенко.

Проливной дождь, но давней традиции белорусов природный каприз не помеха. С самого утра вереницы автомобилей потянулись к местам захоронений. Чтобы избежать пробок на подъездах к кладбищам, ГАИ изменила схемы движения, а перевозчики пустили дополнительные автобусы.

Ираида Федорова:

Погода, я думаю, никого не могла остановить, потому что память о тех людях, которые были до нас, которые строили нашу жизнь теперешнюю, будет всегда в каждом сердце.

Проблема поиска захоронений на кладбищах не теряет актуальности, особенно в такие дни, когда здесь людей очень много. Помочь призваны электронные терминалы.

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:

Сюда можно ввести фамилию, имя, отчество, и машина выдаст место захоронения.

Семья Гриней уверяет, что и без навигатора найдут могилу своих славных предков – просто навещают часто. Гвардии полковник Афанасий Мартынович прошел Великую Отечественную войну. Память о таких людях должна жить веками.

Афанасий Гринь:

Кто не помнит историю, у того нет будущего. А мы, белорусы, всегда помним своих родителей. Кстати, цветы родственники принесли живые. Цветочный мусор. Почему не стоит нести на кладбище искусственные букеты, и чем их заменить Конечно, пластиковые украшения все еще в топе продаж, но лучше всего – живая память.

Татьяна Колисень:

Раньше не было таких цветов, с живыми ходили. Мне кажется, и высаживали, даже незабудки. Живые – оно, конечно, живые.

В администрации кладбища помнят времена, когда на Радуницу здесь посетители устраивали танцы. Отмечают: к счастью, странный обычай ушел в прошлое. В этот день люди просто навещают усопших, убирают могилы, зажигают свечи и вспоминают самые яркие моменты из жизни близких.

Татьяна Колисень:

Убрать, чтобы было чисто, чтобы было красиво. Положить цветы, конфеты.

Местный парижский Пер-Лашез или московское Новодевичье – на Восточное кладбище Минска вот уже почти 70 лет не зарастает народная тропа. Знаменитостей, которые покоятся здесь, можно перечислять бесконечно.

Это ученые, писатели, певцы, актеры, политические деятели. Здесь навсегда застыли в образах художник Савицкий, конструктор Высоцкий, хоккеист Салей.

Таисия Пышкина:

Это люди известные. Актер Кормунин – мы его очень хорош помним по его ролям, с большим уважением к нему относимся. Вот, подошли к его могиле. Там вот люди, которых мы знали. В частности, Ростислав Иванович Янковский – мы с ним были хорошо знакомы. Обязательно подходим к его могиле. И другие известные нам люди.

Семья Туровых пришла почтить память знаменитого родственника – актера, кинорежиссера Виктора Турова. Классик кино экранизировал знаменитую полесскую трилогию Ивана Мележа. Прославил отечественный кинематограф и другими лентами.

Светлана Турова, вдова В. Турова:

Мы воспоминаем своих близких, дорогих. Сильная, крепкая традиция. Замечательная традиция.

В день уважения и светлой памяти солист «Песняров» Валерий Скорожонок обязательно посещает могилу знаменитого учителя и вдохновителя ансамбля Владимира Мулявина.

Валерий Скорожонок, певец, солист ансамбля «Песняры»:

Сколько буду жить, я буду его помнить. И каждый концерт я провожу с его именем, в его честь. Потому что только он меня всему научил тому, что я умею сейчас на сцене.

Это первая весна без композиторов Игоря Лученка, Эдуарда Закрицкого. К сожалению, великих людей уже нет с нами, но память об их наследии продолжает жить.

Валентина Кареликова, заслуженная артистка Беларуси:

Это все в душе, и пока мы живы, так будет всегда.

Заброшенные могилы тоже не остаются в стороне. Если не сотрудники погоста убирают, то еще одно захоронение не в тягость и посетителям.

Инна Москалькова:

Даже если не убрана рядом какая-то могилка, мы убираем, стараемся, чтобы рядом чисто было. Радуница – тот день, когда открыта для посещения зона отчуждения. В отселенные из-за чернобыльской трагедии населенные пункты сегодня проезжали без пропуска.