Тепло вернётся не скоро. 9 мая в Беларуси похолодает до -3°C

Новости Беларуси. Ночью 9 мая в Беларуси местами ожидаются заморозки до -3°C.

Как сообщает Белгидромет, утром в четверг будет ясно, но затем прогнозируется сплошная облачность, которая продержится до конца дня. Вечером возможен туман.

9 мая пройдёт преимущественно без осадков, однако на восточных территориях страны возможны дожди.

Ночью температура воздуха в республике оставит от +1 до +7°C, местами похолодает до -3°C, в Минске и его окрестностях также будет до -3°C. Днём воздух нагреется до +13… +19°C.

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