«С дождём, но, тем не менее, мы готовимся»: как проходят репетиции торжеств к 9 Мая

Новости Беларуси. «Беларусь помнит» – под этим девизом мы готовимся встретить 75-ю годовщину Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные торжества традиционно пройдут в сердце Минска. Церемония памяти утром 9 Мая и грандиозный концерт вечером. У обелиска, несмотря на ненастье, артисты, режиссеры и все причастные к торжеству сейчас оттачивают каждый номер до мелочей.

Главным аккордом праздника станет концерт «Бессмертные песни» проекта «Площадь Победы – 2019». Композиции военных лет зазвучат в сопровождении Президентского оркестра, а дирижировать им станет Виктор Бабарикин. Завершится концерт традиционно всеобщим исполнением песни «День Победы».

Евгений Курчич, лауреат XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2018»:

Видите, как проходит – с дождем, но, тем не менее, мы готовимся. Это самый важный праздник для Беларуси, ведь мы победили. Несмотря на то, что сегодня идет дождь, мы уверены, что 9 Мая будет солнце. Мы, конечно же, подарим всем зрителям хороший концерт, хорошие песни. Вместе споем и поздравим всю страну с праздником.

Александр Саванец, певец:

Мы вместе с Андреем Колосом будем исполнять песню «Давно мы дома не были». У Андрея есть история о своем дедушке, он был партизаном, эту историю он расскажет перед песней.