Что нужно иметь с собой, чтобы попасть на Радуницу в зоны отчуждения

Новости Беларуси. Радуница – тот день, когда открыта для посещения зона отчуждения. В отселенные из-за чернобыльской трагедии населенные пункты можно попасть без пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это касается восьми районов Гомельской области и пяти Могилевской. Потребуется лишь обязательная регистрация на КПП. При себе необходимо иметь удостоверение личности, а также документы на транспортное средство. Посещение кладбищ разрешено до 17:00.

Цветочный мусор. Почему не стоит нести на кладбище искусственные букеты, и чем их заменить