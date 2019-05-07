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В Беларуси отмечают День работников радио, телевидения и связи

07 мая 2019 12:22
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Новости Беларуси. В приподнятом настроении 7 мая работники радио, телевидения и связи. Профессиональный праздник отмечают те, кто помогает познавать мир, делает его краше, понятнее и интереснее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси отмечают День работников радио, телевидения и связи-1

Новые игроки на информационном поле меняют расстановку сил, но не конечный результат. Устойчивый рейтинг СТВ формируют новости, яркие шоу, увлекательные проекты. В медиапространстве наш телеканал создают настоящие профессионалы, работающие только для вас.

В Беларуси отмечают День работников радио, телевидения и связи-4

И речь не только о журналистах, ведущих, а еще об операторах, видеоинженерах, режиссерах, редакторах. Над тем, чтобы картинка проектов – новостных выпусков, развлекательных шоу, аналитических программ – попала на экраны, работают сотни специалистов.

В Беларуси отмечают День работников радио, телевидения и связи-7

И даже в свой профессиональный праздник у телевизионщиков не может быть выходных.

В Беларуси отмечают День работников радио, телевидения и связи-10

Мы следим не только за наполнением наших материалов, но и качеством телевизионной картинки. Так, сплоченная команда СТВ первой перешла на вещание в формате Full-НD.

В Беларуси отмечают День работников радио, телевидения и связи-13

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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