На Радуницу изменили маршруты проезда к местам погребений: рассказываем, как проехать

Новости Беларуси. К местам погребений 7 мая устремляются тысячи людей. ГАИ на Радуницу изменила схемы движения транспорта в районе кладбищ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К местам погребений 7 мая устремляются тысячи людей. ГАИ на Радуницу изменила схемы движения транспорта в районе кладбищ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание в этот день к общественной безопасности. В Минске перевозчики для комфорта людей вывели на маршруты дополнительный транспорт. Ему приоритет на участке трассы Колодищи – Заславль. Для автобусов открыта встречная полоса, а так движение организовано в сторону Северного кладбища в одном направлении.
Госавтоинспекция обращает внимание, что к Западному кладбищу можно ехать по трассам Минск – Гродно, а также Заславль – Дзержинск – Озеро через деревню Старое Село. Связано это с плановым ремонтом прямой дороги.