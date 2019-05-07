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На Радуницу изменили маршруты проезда к местам погребений: рассказываем, как проехать

07 мая 2019 11:31
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Новости Беларуси. К местам погребений 7 мая устремляются тысячи людей. ГАИ на Радуницу изменила схемы движения транспорта в районе кладбищ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Радуницу изменили маршруты проезда к местам погребений: рассказываем, как проехать-1

Особое внимание в этот день к общественной безопасности. В Минске перевозчики для комфорта людей вывели на маршруты дополнительный транспорт. Ему приоритет на участке трассы Колодищи – Заславль. Для автобусов открыта встречная полоса, а так движение организовано в сторону Северного кладбища в одном направлении.

На Радуницу изменили маршруты проезда к местам погребений: рассказываем, как проехать-4

Госавтоинспекция обращает внимание, что к Западному кладбищу можно ехать по трассам Минск – Гродно, а также Заславль – Дзержинск – Озеро через деревню Старое Село. Связано это с плановым ремонтом прямой дороги.

# Дорожное движение # общество # Фотофакт

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