Пока мы вместе, мы сильные! Слёт военно-патриотических клубов Беларуси и России – как это было?

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками: Слет военно-патриотических клубов Российской Федерации и Республики Беларусь. Приехало два клуба из Брянска, клуб из Пскова. Клубы нашего Минского гарнизона придумали такую хорошую эстафету. Здесь и нормативы по физической подготовке – подтягивания, отжимания, стрельба – такие дисциплины, которые нужны военному человеку в его подготовке. Хороший дух, хорошая атмосфера. Нам очень интересно пообщаться и увидеть российских детей, как они занимаются военно-патриотическим воспитанием. Но и, вы знаете, скажу, что я счастлив и горд. Наши дети очень хорошо подготовлены, хорошо выступают, хорошая атмосфера.

Мне очень интересен этот опыт. Потому что это же международные соревнования между Россией и Беларусью, дружественные страны. Я ожидаю, что мы подружимся, найдем хороших верных товарищей по соседству и будем продолжать общение. А также на победу.

Сергей Сизов, руководитель ВСК «Патриот» (Россия):

Нам ничего не мешает дружить, оказывается. И никто никогда не помешает быть вместе. Потому что пока мы вместе, мы сильные, сильный народ. Понимаете, это очень важно, то, что вы сейчас делаете у себя в республике – это работа с детьми. И самое интересное, мы принимаем с 14 лет – время показывает, что это уже очень поздно. Надо с 10 лет. А может быть, даже из старшей группы детского садика. Вот тогда у них еще есть интерес, задор. В 14 лет у них уже совсем другие интересы. Они сидят в этом болоте под названием интернет. И оттуда их не вытащишь, даже на уроках приходится ругать их за это дело.

Я уполномочен, делегирован от нашей Брянской области перенять у вас опыт, своим поделиться. Кое-что мы вам показали – там баннеры висят. Там вся наша работа показана. У нас тоже много чего хорошего есть. Интересные, уже давно прижившиеся традиции. Все-таки Брянский край – это партизанский край. И мы это помним. И город наш, Брянск – город воинской славы. У вас Хатынь, а у нас Хацунь. Вы понимаете, как это все созвучно? А судьбы одинаковые этих деревень. Поэтому у нас очень много общего. Это общее нужно цементировать. У вас есть клуб «Гранит». И чтобы это все превратилось в монолит, в гранит! И никто не мог этот монолит разрушить!