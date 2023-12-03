Пока мы вместе, мы сильные! Слёт военно-патриотических клубов Беларуси и России – как это было?

Слет военно-патриотических клубов Беларуси и России. Для ребят подготовили соревновательную часть: нормативы по физической подготовке и стрельба. В планах и культурная программа.
Проект «МЫ!» Григория Азаренка.
Слет военно-патриотических клубов Беларуси и России. Для ребят подготовили соревновательную часть: нормативы по физической подготовке и стрельба. В планах и культурная программа.
Проект «МЫ!» Григория Азаренка.
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Слет военно-патриотических клубов Российской Федерации и Республики Беларусь. Приехало два клуба из Брянска, клуб из Пскова. Клубы нашего Минского гарнизона придумали такую хорошую эстафету. Здесь и нормативы по физической подготовке – подтягивания, отжимания, стрельба – такие дисциплины, которые нужны военному человеку в его подготовке. Хороший дух, хорошая атмосфера. Нам очень интересно пообщаться и увидеть российских детей, как они занимаются военно-патриотическим воспитанием. Но и, вы знаете, скажу, что я счастлив и горд. Наши дети очень хорошо подготовлены, хорошо выступают, хорошая атмосфера.
Мне очень интересен этот опыт. Потому что это же международные соревнования между Россией и Беларусью, дружественные страны. Я ожидаю, что мы подружимся, найдем хороших верных товарищей по соседству и будем продолжать общение. А также на победу.
Сергей Сизов, руководитель ВСК «Патриот» (Россия):
Нам ничего не мешает дружить, оказывается. И никто никогда не помешает быть вместе. Потому что пока мы вместе, мы сильные, сильный народ. Понимаете, это очень важно, то, что вы сейчас делаете у себя в республике – это работа с детьми. И самое интересное, мы принимаем с 14 лет – время показывает, что это уже очень поздно. Надо с 10 лет. А может быть, даже из старшей группы детского садика. Вот тогда у них еще есть интерес, задор. В 14 лет у них уже совсем другие интересы. Они сидят в этом болоте под названием интернет. И оттуда их не вытащишь, даже на уроках приходится ругать их за это дело.
Я уполномочен, делегирован от нашей Брянской области перенять у вас опыт, своим поделиться. Кое-что мы вам показали – там баннеры висят. Там вся наша работа показана. У нас тоже много чего хорошего есть. Интересные, уже давно прижившиеся традиции. Все-таки Брянский край – это партизанский край. И мы это помним. И город наш, Брянск – город воинской славы. У вас Хатынь, а у нас Хацунь. Вы понимаете, как это все созвучно? А судьбы одинаковые этих деревень. Поэтому у нас очень много общего. Это общее нужно цементировать. У вас есть клуб «Гранит». И чтобы это все превратилось в монолит, в гранит! И никто не мог этот монолит разрушить!
Встретили нас хорошо. Да, пообщались, общительные ребята, добрые. В частности, почти все похоже, только есть отличия. Например, кто-то так делает, а кто-то по-другому. Поэтому ездим, смотрим, чтобы брать уроки и сами выполнять. Оно пригодится, особенно мальчикам в армии. Просто для своего развития, кому интересно.
Владимир Порхомцев, начальник отделения гражданско-патриотического воспитания главного управления командующего внутренними войсками:
Цель сегодняшнего мероприятия – это не выявить лучших. Да, победитель будет. Но главное, чтобы у нас сегодня не было проигравших, потому что это мероприятие направлено на сплочение наших коллективов, на знакомство. И, помимо спортивных мероприятий, состязаний, также ожидают социокультурной направленности мероприятия. Обязательно будет культурная программа. Посещение музея Великой Отечественной войны Республики Беларусь, посещение храма Всех Святых, а также Национальной библиотеки Республики Беларусь. Обзорная экскурсия по городу Минску, потому что ребята из России здесь один раз, может быть, и бывали, в столице нашей родины. И есть что показать им, есть что посмотреть. Обмен опытом – самое важное. Здесь собрались представители военно-патриотических клубов, руководители – это офицеры с боевым опытом, которые на протяжении многих лет занимаются подготовкой ребят. И действительно, вот такая наша площадка способствует тому, что мы делимся своими успехами.