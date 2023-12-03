Последняя школьница в деревне – для ученицы из Глусского района организовали спецрейс

Снег автомобилисту не товарищ. Но, как говорится, дорогу осилит идущий, и редко какой путь обходится без препятствий и сложностей. Особенно, если это путь к знаниям. Пару лет назад Лизе Лезовой казалось, что дорога к школе закрыта навсегда. Девочка – последний школьник деревни Чикили Глусского района, за которым уже 6 лет приезжает специальный рейс, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Чтобы доставить Лизу на уроки, школьный автобус делает дополнительный круг, а это 15 километров в одну сторону. Но никого это не останавливает. Тем более, что Лиза не простой ученик, а активистка, отличница и просто красавица. Девочка участвует в олимпиадах, школьных мероприятиях, а впереди районный конкурс красоты.

Елизавета Лезова, ученица Устерховской средней школы:

Я живу в деревне Чикили, в которой на зиму остается всего лишь 10 человек. У меня цель в жизни – поступить в Университет гражданской защиты МЧС. Хотелось бы, чтобы деревня жила. Если будет в будущем такая возможность, что смогу повлиять на рост деревни, конечно, я буду пытаться восстановить ее всеми силами.

Виктор Сосновский, директор Устерховской средней школы:

В среду она со всеми детьми посещает бассейн в Глуске. А после посещения бассейна их автобус отвозит домой. Вечер в школе когда проводится, тоже организован подвоз. Подвозится в школу на вечер, вечер заканчивается, и ее одну автобус везет домой.