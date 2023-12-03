Как снег на голову. Дайджест самых жутких ДТП за неделю

На неделе погода была действительно в центре внимания. И сегодня вернулась в топ. В Беларусь пришел еще один циклон. Хотя мы только еще не отошли от прихода «Оливера», который накрыл нашу страну в среду, 29 ноября, и буквально за сутки нас завалило снегом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самые высокие сугробы намело на севере. В Витебской области высота снежного покрова достигла 29 сантиметров. В стране объявили оранжевый уровень опасности. А столица погрузилась в вечерние пробки, которые в среду достигали 10 баллов.

Госавтоинспецкция ввела план «Погода». На уборку снега по всей стране, казалось, были брошены все силы. Только в Минской области задействовали без малого 700 единиц техники. Около 3 тысяч человек чистили автобусные остановки, дворы и тротуары. Но противостоять стихии было непросто. Не обошлось и без травм. От ранней зимы пострадали уже около 2 тысяч белорусов. Такую статистику приводит Минздрав. Больше всего пострадавших в центральном регионе страны. Но и в других областях погода преподносит людям неприятные сюрпризы в виде травм и обморожений.

Кроме всего прочего, «Оливер» стал причиной и всплеска аварий на дорогах. Метель превратила их в настоящую полосу препятствий. Хоть ГАИ и рекомендовало оставить личный транспорт на приколе, гололедица и снег отправили в нокаут десятки автомобилей.

Экстремальные погодные условия стали настоящим испытанием как для пешеходов и водителей, так и ответственных служб. На уборку снега в столице вышли тысячи рабочих и сотни единиц техники. Но даже с таким арсеналом навести порядок дочиста в условиях онлайн-снегопада было практически невозможно.

Виктор Черкас, водитель Горремавтодора Мингорисполкома:

Сигналят, подрезают. На данном автомобиле отвал занимает полторы полосы, и мне проходится смотреть. Тяжело. Насколько эффективны зимние шины, читайте здесь. Несмотря на предупреждения синоптиков, циклон как снег на голову для водителей. Как результат – машины в кюветах, аварии, которые закончились трагедией.

Узденский район. Водитель остановился прямо на трассе, чтобы убрать со стекла автомобиля налипший снег. В этот момент на него наехала машина. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Червенский район. Водитель не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения. В результате автомобиль вынесло на встречку. Там он столкнулся с микроавтобусом.

Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области:

Оба водителя, а также 27-летняя пассажир легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести.

В Витебске 10-летняя девочка дважды попала под колеса авто. Она перебегала дорогу в непосредственной близости к пешеходному переходу на красный свет. Водитель пытался увести автомобиль в сторону, но от удара ребенка отбросило на соседнюю полосу, где ее сбила машина. Скорая увезла девочку в больницу. Вечером она была дома. Эту историю уже назвали зимним чудом.

Надежда Касперович, официальный представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома:

В результате ДТП девочка серьезных травм не получила, лишь ушибы и ссадины. По факту ДТП проводится проверка. В очередной раз призываем родителей контролировать местонахождение детей и их поведение на дороге.

Крупский район. 26-летний иностранец потерял контроль над управлением своей фуры. Ее вынесло на встречную полосу движения. Столкновения с легковушкой избежать не удалось. Мария Никитина:

В результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля (55, 54 и 42 лет) получили травмы различной степени тяжести.