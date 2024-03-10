Беларусь на 40% состоит зелёных насаждений. Как удаётся поддерживать отечественный лес?

В Беларуси приступили к обновлению лесного фонда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лес – наше богатство. Это действительно так. Белорусская территория на 40 % состоит из зеленых насаждений. Нам повезло. Природа преподнесла нам дорогой подарок. От этого и чистый воздух, и древесина, и грибы, ягоды и много еще чего. С другой стороны, мы понимаем, что все имеет свой предел, в том числе и у леса есть свой ресурс, который стараемся возобновлять. Дважды в год проводят посадку деревьев – осенью и весной. На все про все два месяца. Время в этом случае играет ключевое значение. Нужно словить такой период, чтобы не было слишком жарко или холодно. В первые дни марта в Беларуси уже успели создать около 400 гектаров новых лесных культур. Всего в 2024 году за счет посева и посадки планируется создать больше 20 тысяч гектаров зеленых насаждений. Как пополняют природные богатства в Гомельской области, наблюдала Анна Корольчук.

Данный сеянец – семена были высажены в апреле прошлого года, на сегодня ему практически ровно год, сегодня выкапываем, подготавливаем к посадке и высаживаем в лес. В Беларуси разработали уникальное средство для борьбы с короедами. Подробности. В 2024 году Гомельский опытный лесхоз планирует посадить 377 гектаров нового леса. Весь посадочный материал для него выращивают в собственном питомнике возле деревни Сосновка. Подготовку к сезону начинают еще осенью.

Владимир Крячко, главный лесничий Гомельского опытного лесхоза:

В Гомельском опытном лесхозе имеются своя лесосеменная плантация площадью 33 гектара, на которой мы собираем улучшенные шишки, потом передаем на лесосеменной центр в Минске, там его перерабатывают, обрабатывают, хранят, когда нам необходимо для высева, мы забираем оттуда и высеваем уже непосредственно здесь, на месте.

Самая подходящая культура для бедных песчаных почв Гомельской области – это сосна. Именно ей отдают предпочтение в 80 % случаев. Чтобы повысить приживаемость растений, часть сеянцев выращивают по финской технологии – с закрытой корневой системой. Себестоимость такого посадочного материала выше в несколько раз, однако только он дает надежный результат на сложных участках леса.

Вот таких красавцев 600 тысяч штук ежегодно выращиваем.

К слову, долгий процесс высева семян в кассеты можно облегчить. По этому пути пошла Кореневская экспериментальная база. Весну здесь встречают с техническим перевооружением – установили специальное оборудование для производства растений с закрытой корневой системой.

Анна Корольчук, корреспондент:

Это пятая подобная линия в республике и первая в Гомельской области. Благодаря ей процесс, в котором было много ручного труда: подготовка субстрата, набивка форм, закладка семян и мульчирование – станет автоматическим. То, на что раньше уходило больше недели, будет занимать 1-2 дня.