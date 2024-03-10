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«И в очереди стоять не надо». Сколько будет стоить белорусский клапан сердца?

10 марта 2024 17:51
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Стоимость белорусского биоклапана сердца будет на 35-40 % дешевле импортного. Об этом заявил и.о. директора завода «Электронмаш» в программе «Неделя» на СТВ.

«И в очереди стоять не надо». Сколько будет стоить белорусский клапан сердца?-1



«Тот же американский от 1 200-1 500 долларов», – рассказал Сергей Сироткин. К тому же завод удовлетворяет потребности Минздрава в полном объеме, а значит белорусам не придется стоять в очереди на операции. «В прошлом году для нужд учреждения Минздрава мы поставили 1 035 механических клапанов сердца, в этом году планируем 1 220», – добавил он.

# Медицина # общество # Сергей Сироткин

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