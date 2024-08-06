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Поиграть с альпаками и корги. Рассказываем о месте в Радошковичах, где можно провести время с животными

06 августа 2024 10:04
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Поиграть с альпаками и корги. Рассказываем о месте в Радошковичах, где можно провести время с животными-1

А вы знали, что познакомиться с веселым семейством альпак можно не только в Минском зоопарке? Провести время с этими милыми созданиями предлагают и в Радошковичах. Там открылся настоящий альпака-парк.

Поиграть с альпаками и корги. Рассказываем о месте в Радошковичах, где можно провести время с животными-4

Лучшей компании на выходные не найти. В восторге дети и их родители. Плюшевая шерсть, глазки – сказка, модные прически. Как не влюбиться? Посетители оставляют отзывы до мурашек. И хотя родина альпак – Южная Америка, в Синеокой им комфортно, а с потоком гостей – радостно и весело.

Поиграть с альпаками и корги. Рассказываем о месте в Радошковичах, где можно провести время с животными-7

Максим Вилюга, экскурсовод:
Когда конкистадоры завоевывали Южную Америку, почти всех альпак истребили, на них охотились ради забавы, но сейчас популяция альпак выросла, они на пастбищах как простые домашние животные. Посмотрите, у них мозолевидные ножки, чтобы на высокогорье чувствовать каждый камушек, каждый склон. Альпак выращивают ради шерсти. В 10 раз надежнее и дороже, чем шерсть овцы, а нить из шерсти альпаки может служить для любых видов плетения тканей, так как она не имеет памяти. Обратите внимание на челюсти альпаки: у них нет верхних зубов. У них сверху твердая десна, а снизу зубки работают как терка, потому что альпаки это травоядные животные.

Подробности в видео.

# Животные # общество # Вероника Макаревич # Анастасия Макеева

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