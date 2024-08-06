Поиграть с альпаками и корги. Рассказываем о месте в Радошковичах, где можно провести время с животными

А вы знали, что познакомиться с веселым семейством альпак можно не только в Минском зоопарке? Провести время с этими милыми созданиями предлагают и в Радошковичах. Там открылся настоящий альпака-парк.

Лучшей компании на выходные не найти. В восторге дети и их родители. Плюшевая шерсть, глазки – сказка, модные прически. Как не влюбиться? Посетители оставляют отзывы до мурашек. И хотя родина альпак – Южная Америка, в Синеокой им комфортно, а с потоком гостей – радостно и весело.

Максим Вилюга, экскурсовод:

Когда конкистадоры завоевывали Южную Америку, почти всех альпак истребили, на них охотились ради забавы, но сейчас популяция альпак выросла, они на пастбищах как простые домашние животные. Посмотрите, у них мозолевидные ножки, чтобы на высокогорье чувствовать каждый камушек, каждый склон. Альпак выращивают ради шерсти. В 10 раз надежнее и дороже, чем шерсть овцы, а нить из шерсти альпаки может служить для любых видов плетения тканей, так как она не имеет памяти. Обратите внимание на челюсти альпаки: у них нет верхних зубов. У них сверху твердая десна, а снизу зубки работают как терка, потому что альпаки – это травоядные животные.