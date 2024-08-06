Аграрии Беларуси намолотили более 6,3 млн тонн зерна с учётом рапса

Хлебный каравай в стране становится с каждым днем все увесистее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На утро 6 августа с учетом рапса в закромах более 6 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Самый большой объем получен в Минской области. Близки к полуторамиллионному намолоту Брестская и Гродненская. С юга Беларуси центр работ смещается на север. Там больше всего неубранных площадей.