Прямой эфир

Аграрии Беларуси намолотили более 6,3 млн тонн зерна с учётом рапса

06 августа 2024 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хлебный каравай в стране становится с каждым днем все увесистее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Беларуси намолотили более 6,3 млн тонн зерна с учётом рапса-1

На утро 6 августа с учетом рапса в закромах более 6 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Самый большой объем получен в Минской области. Близки к полуторамиллионному намолоту Брестская и Гродненская. С юга Беларуси центр работ смещается на север. Там больше всего неубранных площадей.

# Уборочная кампания # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником
06 августа 2024 07:39

Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником

Лукашенко: главное – не испортить первоначальный вид. Президенту доложили о реконструкции Кургана Славы
06 августа 2024 07:36

Лукашенко: главное – не испортить первоначальный вид. Президенту доложили о реконструкции Кургана Славы

Правила сдачи экзаменов в ГАИ изменились в Беларуси
06 августа 2024 06:39

Правила сдачи экзаменов в ГАИ изменились в Беларуси