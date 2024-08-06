Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В годы Великой Отечественной войны воины-железнодорожники особо отличились в ходе операции «Багратион», обеспечив масштабную передислокацию войск, техники и доставку тысяч тонн грузов. Тем самым внесли большой вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 80-летие которого мы отметили в этом году. Славные традиции поколения победителей сегодня сохраняются и приумножаются личным составом транспортных войск. Вами успешно решаются все поставленные задачи по укреплению военной безопасности государства, совершенствованию системы военной логистики и развитию транспортной инфраструктуры страны. При этом неизменными остаются высокий профессионализм, ответственность и верность воинскому долгу. Пусть так будет и впредь.