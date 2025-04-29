Правящая Либеральная партия одержала победу на внеочередных парламентских выборах в Канаде

В Канаде подводят итоги внеочередных выборов в парламент. По предварительным данным, победу одерживает правящая Либеральная партия во главе с премьер-министром Марком Карни. Он продолжит возглавлять правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лишь несколько месяцев назад опросы общественного мнения указывали на поражение непопулярных либералов, находящихся у власти уже 10 лет. Однако все обернулось по другому. На этом фоне лидер оппозиционной новой Демократической партии, не выдержав гнета поражения, ушел в отставку. В свою очередь, главными вопросами выборов стали внутренние проблемы Канады, а также кризис отношений между Оттавой и ее главным союзником Вашингтоном.

Дэвид Пэрри, президент и генеральный директор Института глобальных отношений (Канада):

Я думаю, что примерно половина электората, исходя из опросов общественного мнения, хочет избрать премьер-министра, который сможет противостоять президенту Трампу и быть с ним настойчивым, а также наметить новые отношения с Соединенными Штатами. Есть еще другая половина электората, которая обеспокоена теми же проблемами, которые волновали Консервативную партию, а именно обеспокоенность вопросами стоимости жизни и состоянием экономики, особенно для людей моложе 40 лет, для которых жизнь становится все более недоступной.

Проблемы современной Канады очевидны: участились случаи нелегальной миграции, количество доступного жилья снизилось, а уровень жизни значительно упал. Усугубили ситуацию торговые пошлины и экономический конфликт с Дональдом Трампом. Это привело к новой политической нестабильности. Хотя действующие власти и обещают решить накопившиеся проблемы, остается под вопросом – смогут ли политики осилить все тяготы.