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Темпы роста зарплаты в Беларуси в годовом выражении сохраняются более 20 месяцев

29 апреля 2025 07:49
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В Беларуси темпы роста зарплаты в годовом выражении сохраняются более 20 месяцев подряд. Евразийский банк развития в макроэкономическом обзоре обнародовал и другие позитивные данные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темпы роста зарплаты в Беларуси в годовом выражении сохраняются более 20 месяцев-2

Реальная заработная плата в Беларуси выросла на 11,8 % в марте после роста в 11,1 % в феврале. При этом уровень безработицы обновил исторический минимум, снизившись до 2,8 %. Что касается заплат, в бюджетной сфере в реальном выражении они увеличились на 12,3 %. Высокие темпы роста доходов отмечаются и у занятых во внебюджетной сфере белорусской экономики.

# Зарплаты в Беларуси # Экономика

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