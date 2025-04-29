Темпы роста зарплаты в Беларуси в годовом выражении сохраняются более 20 месяцев

В Беларуси темпы роста зарплаты в годовом выражении сохраняются более 20 месяцев подряд. Евразийский банк развития в макроэкономическом обзоре обнародовал и другие позитивные данные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реальная заработная плата в Беларуси выросла на 11,8 % в марте после роста в 11,1 % в феврале. При этом уровень безработицы обновил исторический минимум, снизившись до 2,8 %. Что касается заплат, в бюджетной сфере в реальном выражении они увеличились на 12,3 %. Высокие темпы роста доходов отмечаются и у занятых во внебюджетной сфере белорусской экономики.