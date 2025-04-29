Белорусам рекомендуют воздержаться от посещения территории Джамму и Кашмир в Индии

Посольство Беларуси в Индии в связи с эскалацией ситуации в южно-азиатском регионе настоятельно рекомендует в отсутствие крайней необходимости воздержаться от посещения союзных территорий Джамму и Кашмир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, неделей ранее в этом регионе боевики расстреляли группу туристов. В результате чего погибли 26 человек. Теракт привел к росту напряженности между Индией и Пакистаном. Страны пошли на аннулирование виз и закрытие воздушного пространства. Сейчас же эскалация начинает выходить на новый уровень.

24 апреля пакистанские войска обстреляли блок-посты Индии вдоль линии контроля в Джамму и Кашмире. В свою очередь, индийская армия ответила на атаку. Напомним, ранее министр обороны Пакистана назвал неизбежным обострение конфликта, который, по его словам, может начаться в течение следующих 2-4 дней.