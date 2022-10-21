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«Нежелательно, чтобы наши образцы воевали в Украине, всё-таки свои люди». Лукашенко ознакомился с белорусским вооружением

21 октября 2022 11:11
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Новости Беларуси. Активнее модернизировать стоящие на вооружении белоруской армии танки. Такое поручение сегодня, 21 октября, дал Александр Лукашенко во время посещения полигона Обуз-Лесновский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нежелательно, чтобы наши образцы воевали в Украине, всё-таки свои люди». Лукашенко ознакомился с белорусским вооружением-1

Началось оно с большого, почти двухчасового смотра образцов техники. В экспозиции представлены беспилотные авиационные комплексы, которые стоят на вооружении нашей армии, а также перспективные разработки. Среди представленных моделей – беспилотники-разведчики, ударные комплексы и разведывательно-ударный беспилотный вертолет, которому нет аналогов в мире. Похожая техника есть только в США, но ее эффективность гораздо ниже.

«Нежелательно, чтобы наши образцы воевали в Украине, всё-таки свои люди». Лукашенко ознакомился с белорусским вооружением-4

«Нежелательно, чтобы наши образцы воевали в Украине, всё-таки свои люди». Лукашенко ознакомился с белорусским вооружением-6

Боевые возможности белорусских беспилотников Президенту показали в деле: на полигоне разыграли один из военных эпизодов.

«Нежелательно, чтобы наши образцы воевали в Украине, всё-таки свои люди». Лукашенко ознакомился с белорусским вооружением-9

«Нежелательно, чтобы наши образцы воевали в Украине, всё-таки свои люди». Лукашенко ознакомился с белорусским вооружением-11

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Любой образец твой сейчас на фронт – и он воюет. Кто покупает, тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине, все-таки свои люди. Но я к тому, что любой образец сейчас берем, – на фронт, он воюет.

«Нежелательно, чтобы наши образцы воевали в Украине, всё-таки свои люди». Лукашенко ознакомился с белорусским вооружением-14

– Заказ, организовываем производство, производим, и он воет.
– И не дай бог, мне потом доложат, что ты показухой занимался, это беда.
– Товарищ Президент, никак нет.
– Показать надо, но показать, как оно завтра на фронте будет воевать.

«Нежелательно, чтобы наши образцы воевали в Украине, всё-таки свои люди». Лукашенко ознакомился с белорусским вооружением-17

Многое было сказано во время смотра техники, что называется, не для широкой публики. Особенно в нынешней ситуации, когда обстановка вокруг страны по-прежнему остается напряженной.

«Нежелательно, чтобы наши образцы воевали в Украине, всё-таки свои люди». Лукашенко ознакомился с белорусским вооружением-20

Потому и сам Александр Лукашенко обозначал местами моменты «без прессы».

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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