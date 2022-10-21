«Нежелательно, чтобы наши образцы воевали в Украине, всё-таки свои люди». Лукашенко ознакомился с белорусским вооружением

Новости Беларуси. Активнее модернизировать стоящие на вооружении белоруской армии танки. Такое поручение сегодня, 21 октября, дал Александр Лукашенко во время посещения полигона Обуз-Лесновский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Началось оно с большого, почти двухчасового смотра образцов техники. В экспозиции представлены беспилотные авиационные комплексы, которые стоят на вооружении нашей армии, а также перспективные разработки. Среди представленных моделей – беспилотники-разведчики, ударные комплексы и разведывательно-ударный беспилотный вертолет, которому нет аналогов в мире. Похожая техника есть только в США, но ее эффективность гораздо ниже.

Боевые возможности белорусских беспилотников Президенту показали в деле: на полигоне разыграли один из военных эпизодов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Любой образец твой сейчас на фронт – и он воюет. Кто покупает, тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине, все-таки свои люди. Но я к тому, что любой образец сейчас берем, – на фронт, он воюет.

– Заказ, организовываем производство, производим, и он воет.

– И не дай бог, мне потом доложат, что ты показухой занимался, это беда.

– Товарищ Президент, никак нет.

– Показать надо, но показать, как оно завтра на фронте будет воевать.

Многое было сказано во время смотра техники, что называется, не для широкой публики. Особенно в нынешней ситуации, когда обстановка вокруг страны по-прежнему остается напряженной.