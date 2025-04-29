Христиане Беларуси отмечают Радуницу

Радуница – особый день в году у белорусов. Сегодня даже небольшое сельское кладбище становится местом массового паломничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом таится и дань традиции, и глубокий духовный смысл. Те, кого уже нет рядом с нами, будто объединяют семьи, напоминая потомкам о важности сохранения рода. Чтобы выразить любовь к усопшему – главное помолиться за него. Не лишним будет и посетить могилу, привести все в порядок после зимы.