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Христиане Беларуси отмечают Радуницу

29 апреля 2025 07:53
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Радуница – особый день в году у белорусов. Сегодня даже небольшое сельское кладбище становится местом массового паломничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Христиане Беларуси отмечают Радуницу-2

В этом таится и дань традиции, и глубокий духовный смысл. Те, кого уже нет рядом с нами, будто объединяют семьи, напоминая потомкам о важности сохранения рода. Чтобы выразить любовь к усопшему – главное помолиться за него. Не лишним будет и посетить могилу, привести все в порядок после зимы.

# Православные в Беларуси # Католики Беларуси

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