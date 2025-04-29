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Под Варшавой перевернулся автобус с гражданами Беларуси, России и Украины

29 апреля 2025 07:38
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Автобус с гражданами Беларуси, России и Украины попал в ДТП под Варшавой. В салоне находились 26 человек. 14 пострадавших доставлены в больницу, состояние двух из них оценивается как тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Варшавой перевернулся автобус с гражданами Беларуси, России и Украины-2

Эти фото опубликованы на одном из польских информационных порталов. По предварительным данным, водитель автобуса на повороте не справился с управлением и врезался в ограждение, затем автобус опрокинулся на бок и угодил в фонарный столб. Позже в автомобиль прибывших спасателей врезался грузовик. Травмы получили водители грузовика и машины спасательной службы.

# ДТП # Польша

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