Под Варшавой перевернулся автобус с гражданами Беларуси, России и Украины

Автобус с гражданами Беларуси, России и Украины попал в ДТП под Варшавой. В салоне находились 26 человек. 14 пострадавших доставлены в больницу, состояние двух из них оценивается как тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти фото опубликованы на одном из польских информационных порталов. По предварительным данным, водитель автобуса на повороте не справился с управлением и врезался в ограждение, затем автобус опрокинулся на бок и угодил в фонарный столб. Позже в автомобиль прибывших спасателей врезался грузовик. Травмы получили водители грузовика и машины спасательной службы.