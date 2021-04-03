Похолодает, ожидаются дожди и мокрый снег. Какая погода будет в Беларуси в начале апреля?

Во вторник, 6 апреля, ночью республика останется преимущественно в области повышенного атмосферного давления, а в дневные часы скажется влияние малоактивных фронтальных разделов.

5 апреля погоду на большей части территории страны обусловит в основном область повышенного атмосферного давления, рассказали в программе «Плюс-минус» .

7 апреля, в среду, погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы, которые смещаются с юго-запада Европы.

Анна Самофалова, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

В понедельник, 5 апреля, республика будет находиться в области повышенного атмосферного давления, поэтому осадки маловероятны. Сохранится прохладная погода. Температура воздуха ночью понизится до 0 – -5 градусов, а днем воздух прогреется до +7 – +13°C.

Во вторник, 6 апреля, атмосферное давление начнет падать, количество облаков увеличится, местами по республике ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит от -3 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +5 – +12°C, в юго-восточных районах до +14°C.