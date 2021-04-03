Прямой эфир

Похолодает, ожидаются дожди и мокрый снег. Какая погода будет в Беларуси в начале апреля?

03 апреля 2021 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

5 апреля погоду на большей части территории страны обусловит в основном область повышенного атмосферного давления, рассказали в программе «Плюс-минус».

Во вторник, 6 апреля, ночью республика останется преимущественно в области повышенного атмосферного давления, а в дневные часы скажется влияние малоактивных фронтальных разделов.

Похолодает, ожидаются дожди и мокрый снег. Какая погода будет в Беларуси в начале апреля?-1

7 апреля, в среду, погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы, которые смещаются с юго-запада Европы.

Похолодает, ожидаются дожди и мокрый снег. Какая погода будет в Беларуси в начале апреля?-4

Анна Самофалова, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В понедельник, 5 апреля, республика будет находиться в области повышенного атмосферного давления, поэтому осадки маловероятны. Сохранится прохладная погода. Температура воздуха ночью понизится до 0 – -5 градусов, а днем воздух прогреется до +7 – +13°C.

Во вторник, 6 апреля, атмосферное давление начнет падать, количество облаков увеличится, местами по республике ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит от -3 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +5 – +12°C, в юго-восточных районах до +14°C.

Похолодает, ожидаются дожди и мокрый снег. Какая погода будет в Беларуси в начале апреля?-7

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.    

Похолодает, ожидаются дожди и мокрый снег. Какая погода будет в Беларуси в начале апреля?-10

Похолодает, ожидаются дожди и мокрый снег. Какая погода будет в Беларуси в начале апреля?-12

Похолодает, ожидаются дожди и мокрый снег. Какая погода будет в Беларуси в начале апреля?-14

Похолодает, ожидаются дожди и мокрый снег. Какая погода будет в Беларуси в начале апреля?-16

Похолодает, ожидаются дожди и мокрый снег. Какая погода будет в Беларуси в начале апреля?-18

Похолодает, ожидаются дожди и мокрый снег. Какая погода будет в Беларуси в начале апреля?-20

Читайте также:

Когда начинать работы в саду и будет ли лето дождливым? По каким приметам узнать о скором приходе настоящей весны

Для самых наблюдательных. Следим за поведением птиц и узнаём погоду на весну и лето

Порадует ли апрель тёплой погодой? Вот народные приметы, о которых вам будет интересно знать

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Анна Самофалова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я живу в Дзержинске уже 44 года». Каких изменений хотели бы в городе местные жители?
03 апреля 2021 13:21

«Я живу в Дзержинске уже 44 года». Каких изменений хотели бы в городе местные жители?

Гвардейцы полностью разгромили противника. Под Гродно прошла подготовка к учениям «Запад-2021»
03 апреля 2021 12:49

Гвардейцы полностью разгромили противника. Под Гродно прошла подготовка к учениям «Запад-2021»

«Чтобы мы могли и впредь гордиться нашей столицей». Сотрудники Следственного комитета приняли участие в субботнике
03 апреля 2021 12:37

«Чтобы мы могли и впредь гордиться нашей столицей». Сотрудники Следственного комитета приняли участие в субботнике