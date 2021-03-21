Когда начинать работы в саду и будет ли лето дождливым? По каким приметам узнать о скором приходе настоящей весны

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 22 марта – Сороки. В народе – день второй встречи весны, рассказали в программе «Плюс-минус» .

«На Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается», – говорили наши предки. По наблюдениям, тепло в этот день гарантировало теплую погоду в ближайшие 40 дней. А теплый ветер обещал дождливое лето.

23 марта – Василиса – вешней воды указательница. Время заняться весенними заботами: прежде всего отвести воду от дома, чтобы не ушла в подпол. Обращали в этот день внимание на небо: синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь.

24 марта – Ефимов день. Считалось, что именно в этот день начинается движение сока в березах. Все больше птиц возвращались с зимовки, все чаще было слышно кукушку. Кстати, предки свято верили, что впервые в году, услышав ее кукование, нужно было брякнуть деньгами – чтобы водились. В этот день начинали работы в саду.

25 марта – Феофанов день. Считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров и оттаивает почва. Особое внимание в этот день – лошадям, которые были первыми помощниками крестьян.

26 марта – Никифоров день. Наши предки ждали гусей: если они прилетали в этот день, значит год будет урожайным. О наступлении тепла своим прилетом объявляли и жаворонки. Туманы в этот день предсказывали дождливое лето.