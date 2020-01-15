Походы в театр и спортивные фестивали. Какие мероприятия проводят для многодетных семей

В 2006 году в Беларуси было 58 тысяч многодетных семей, в этом году – 150 тысяч.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей – Татьяна Кравченко.
В 2006 году в Беларуси было 58 тысяч многодетных семей, в этом году – 150 тысяч.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей – Татьяна Кравченко.
От чего зависит увеличение количества многодетных семей в Беларуси? Какие мероприятия проводят для многодетных семей? Узнаете, посмотрев видеоматериал.