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Походы в театр и спортивные фестивали. Какие мероприятия проводят для многодетных семей

15 января 2020 08:36
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В 2006 году в Беларуси было 58 тысяч многодетных семей, в этом году – 150 тысяч. 

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей Татьяна Кравченко.

Походы в театр и спортивные фестивали. Какие мероприятия проводят для многодетных семей-1

От чего зависит увеличение количества многодетных семей в Беларуси? Какие мероприятия проводят для многодетных семей? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Татьяна Кравченко # Фотофакт

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