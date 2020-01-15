«В нужный момент мы консолидируемся в один мощный кулак». Анонс «В обстановке мира»

Новости Беларуси. Почему мир сотрясают региональные и глобальные конфликты, чего ждать от наступившего года и как Беларуси не растерять свои достижения в условиях геополитической нестабильности?
Новости Беларуси. Почему мир сотрясают региональные и глобальные конфликты, чего ждать от наступившего года и как Беларуси не растерять свои достижения в условиях геополитической нестабильности?
Честный разговор на телеканале СТВ. На самые актуальные темы в студии рассуждают эксперты, политики, общественные деятели. Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа.
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