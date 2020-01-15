Белорусские сенаторы проводят личные приёмы граждан. График
Новости Беларуси. Представители власти продолжают помогать белорусам в решении проблем. Весь январь сенаторы проводят личные приёмы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обращения принимает председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.
21 января прием граждан проведет председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Озвучить свои проблемы можно будет и 22 января. Встреча на этот день запланирована с Сергеем Рачковым. В Совете Республики он возглавляет комиссию по международным делам и национальной безопасности.
Приемы проходят по адресу Кирова, 49.