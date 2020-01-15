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Белорусские сенаторы проводят личные приёмы граждан. График

15 января 2020 08:29
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Новости Беларуси. Представители власти продолжают помогать белорусам в решении проблем. Весь январь сенаторы проводят личные приёмы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращения принимает председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. 

Белорусские сенаторы проводят личные приёмы граждан. График-1



21 января прием граждан проведет председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Озвучить свои проблемы можно будет и 22 января. Встреча на этот день запланирована с Сергеем Рачковым. В Совете Республики он возглавляет комиссию по международным делам и национальной безопасности.

Приемы проходят по адресу Кирова, 49. 

# Прием граждан # общество # Сергей Сивец # Виктор Лискович # Сергей Рачков # Фотофакт

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