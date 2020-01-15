Снять видеоролик в своей школе и написать эссе. Как проходит конкурс «Учитель года-2019»

Мастерство, профессионализм и креатив. В Минском районе определили победителей регионального этапа конкурса «Учитель года-2019». Сотни участников, десятки номинаций и несколько этапов отбора. В финал попали семь учителей и один воспитатель. Елена Авадень, заместитель начальника управления по образованию Минского районного исполнительного комитета:

Это возможность продемонстрировать каждому конкурсанту уровень профессиональной компетенции. Это лакмусовая бумажка состояния развития всей системы, в целом.

На протяжении месяца наставники презентовали свой опыт работы и раскрывали профессиональные секреты. Конкурсанты показывали свои умения и в теории, и на деле. Каждый из них доказал, что педагог – профессия творческая. Анна Сокол, учитель математики ГУО «Боровлянская средняя школа №3»:

Этап заочный, когда нужно было снять видеоурок в своей школе, написать эссе на выбранную тему и описать опыт педагогической деятельности. На втором этапе нужно было провести урок математики в незнакомом классе.

Математика – наука насколько сложная, настолько и незаменимая. Анна Сокол первый год в школе, но уже обзавелась профессиональными лайфхаками и успела влюбить ребят в свой предмет.

Илья Лысак, учащийся пятого класса ГУО «Боровлянская средняя школа №3»:

Этот предмет обучает много чему, он пригодится в жизни, за исключением нескольких предметов. Тут всегда интересно, иногда бывает непонятно, потому что сложная тема. София Арыбина, учащаяся пятого класса ГУО «Боровлянская средняя школа №3»:

Анна Ивановна очень хорошо объясняет нам темы и поэтому они понятные.

К каждому ученику свой подход. Одному нужно написать стихи, чтобы запомнить сложные формулы, другому помогает игра. Сама же Анна еще со школьной скамьи определилась с будущей профессией. Анна Сокол:

У меня был прекрасный учитель математики и большую роль сыграл мой папа, который также интересуется всеми математическими дисциплинами, и это было нам близко, как-то семейное.