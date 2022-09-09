Прямой эфир

«В интернет выкинешь, и начали люди подписываться». О чём снимает видео механизатор-тиктокер из Минской области?

09 сентября 2022 14:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Аграрии Минской области активно ведут уборку кукурузы. Уже пройдено порядка 25 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Урожайность – 259 центнеров с гектара. В параллель ведут сев озимых. Некоторые труженики полей успевают не только продуктивно работать, но и находят себе интересные хобби.  

Какие – узнала наш корреспондент Влада Родовская.  

«В интернет выкинешь, и начали люди подписываться». О чём снимает видео механизатор-тиктокер из Минской области?-1

«В интернет выкинешь, и начали люди подписываться». О чём снимает видео механизатор-тиктокер из Минской области?-3

Урожай зерновых собрали. Начались осенние работы. Все по графику и сезонности. У механизаторов Борисовского района настроение отличное – получился тяжелый каравай. Только в сельхозпредприятии «Лошницкий край» урожайность была 46 центнеров с гектара.  

Влада Родовская, корреспондент:  
Работа на полях – тяжелый труд, но есть в нем и романтика. Некоторые даже находят себе интересные увлечения. Например, на этом поле сегодня работает механизатор-тиктокер.  

«В интернет выкинешь, и начали люди подписываться». О чём снимает видео механизатор-тиктокер из Минской области?-6

Иван Шишло на полях работает шесть лет. Он из семейной династии. Отец задал тон. И привил любовь к сельскому хозяйству. Этот сезон запомнится обязательно, потому что намолотил 1 000 тонн. Работал с утра до вечера, а в перерывах снимал TikTok. Прямо с полей. Горячий контент дополнял ежедневно. Но изначально идею стать блогером ему подсказали.  

Иван Шишло, механизатор сельхозпредприятия «Лошницкий край»:  
Жена говорит, ты зарегистрируйся. Она помогла, зарегистрировала. Начал видео разные снимать, в ноябре особо работы не было. То, то в интернет выкинешь, и начали люди подписываться.  

Подробности в видеоматериале.  

# Сельское хозяйство # общество # Иван Шишло # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пеллеты в тренде. Как Борисовский лесхоз превращает отходы древесины в экологичное топливо?
09 сентября 2022 14:49

Пеллеты в тренде. Как Борисовский лесхоз превращает отходы древесины в экологичное топливо?

11 тематических зон и концертные площадки. Куда сходить в День города жителям Московского района столицы?
09 сентября 2022 14:47

11 тематических зон и концертные площадки. Куда сходить в День города жителям Московского района столицы?

Армейские авиаторы провели первую тренировку в ходе командно-штабного учения на полигоне Брестский
09 сентября 2022 13:42

Армейские авиаторы провели первую тренировку в ходе командно-штабного учения на полигоне Брестский