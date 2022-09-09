«В интернет выкинешь, и начали люди подписываться». О чём снимает видео механизатор-тиктокер из Минской области?

Новости Беларуси. Аграрии Минской области активно ведут уборку кукурузы. Уже пройдено порядка 25 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Урожайность – 259 центнеров с гектара. В параллель ведут сев озимых. Некоторые труженики полей успевают не только продуктивно работать, но и находят себе интересные хобби. Какие – узнала наш корреспондент Влада Родовская.

Урожай зерновых собрали. Начались осенние работы. Все по графику и сезонности. У механизаторов Борисовского района настроение отличное – получился тяжелый каравай. Только в сельхозпредприятии «Лошницкий край» урожайность была 46 центнеров с гектара.





Влада Родовская, корреспондент:

Работа на полях – тяжелый труд, но есть в нем и романтика. Некоторые даже находят себе интересные увлечения. Например, на этом поле сегодня работает механизатор-тиктокер.

Иван Шишло на полях работает шесть лет. Он из семейной династии. Отец задал тон. И привил любовь к сельскому хозяйству. Этот сезон запомнится обязательно, потому что намолотил 1 000 тонн. Работал с утра до вечера, а в перерывах снимал TikTok. Прямо с полей. Горячий контент дополнял ежедневно. Но изначально идею стать блогером ему подсказали.



