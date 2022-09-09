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В День города минское метро изменит свой график работы

09 сентября 2022 14:55
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Новости Беларуси. В День города свой график изменит Минский метрополитен, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В День города минское метро изменит свой график работы-1

10 сентября с 10 до 24 часов интервал движения поездов на Московской и Автозаводской линиях составит до пяти минут, на Зеленолужской – до восьми. С 05:30 до 10:00 движение поездов на всех трех линиях метрополитена будет организовано по графику субботнего дня. Станции будут открыты для пассажиров с 05:30 до 00:40. В связи с проведением культурно-массовых мероприятий Минский метрополитен просит пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты.  

# Транспорт Минска # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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