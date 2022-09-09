До 7 лет лишения свободы. Адвокат рассказал, как наказывают тех, кто портит каршеринговые авто

Новости Беларуси. Каршеринг – сервис для белорусов новый и в каком-то плане модный. Его плюсы – удобство, простота и доступность. Но со временем выяснилось, что и минусов тоже хватает. Например, договорные обязательства, которыми связан клиент, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Сегодня в Минске уж слишком участились случаи незаконных поездок на каршеринговых авто, когда люди садятся за руль под подставными аккаунтами. Может ли такая «невинная поездка» обернуться уголовным делом? Кому придется возмещать ущерб в случае ДТП? И как сам сервис вычисляет непорядочных клиентов? С тех пор как в Беларуси появилось понятие каршеринг, на дорогах возникло новое сообщество водителей-лихачей, которые катают под слоганом: не мое – не жалко. Повреждение автомобилей – самая распространенная проблема. На втором месте – тотальное воровство: машины буквально разбирают на запчасти: от аккумуляторов до колес. А с недавних пор все чаще следственные органы расследуют дела об угоне каршеринговых авто.

За примерами далеко ходить не нужно. 20-летний минчанин под чужим аккаунтом за два месяца угнал 47 прокатных авто. А всего в столице с начала года зафиксировано 63 неправомерные поездки на каршеринге. Каршеринг – поминутная аренда автомобиля, действует почти во всех крупных городах страны. Быстрее, чем общественный транспорт, дешевле, чем такси. Казалось бы, новая удобная, а главное безопасная система, но ключевое слово здесь – казалось бы.

Июнь 2019 года. Минск, Партизанский проспект. Каршеринговый авто двигался на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с другим транспортным средством.

А на этих кадрах видно, как железный конь сервиса краткосрочной аренды совершает наезд на велосипедиста на пешеходном переходе. Вечно спешащие автомобили каршеринга фигурируют в сводках происшествий все чаще и чаще. Когда каршеринг только появился в нашей стране, никто и подумать не мог, что возникнут такие проблемы. Во-первых, банальное несоблюдение правил дорожного движения водителями. Во-вторых, сервис захлестнуло тотальное воровство. Тащат из машин все: кабели зарядки для мобильников, аккумуляторы, катализаторы, коврики, колеса и даже рули. А сколько слито бензина и омывающей жидкости! Один такой курьезный случай произошел в августе 2019 года в столице. Мужчина буквально разул арендованный автомобиль: снял комплект шин с оригинальными литыми дисками плюс умудрился слить 8 литров бензина. Тайное стало явным, подозреваемого задержали.

Максим Терешков, адвокат:

Разукомплектование автомобиля – это есть не что иное, как просто кража, и помимо штрафа, который предусматривает каршеринговая компания, такое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за кражу. Ответственность наступает для таких лиц в зависимости от того, один человек пошел на кражу либо группа лиц, относительно стоимости похищенного имущества. Предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы до 7 лет.

Несчастные автомобили бросают в лесу, топят в воде, заехав туда явно не на трезвую голову. Вот смотришь на все это и думаешь: может из-за простой процедуры регистрации народ не понимает, что на них лежит ответственность, причем даже уголовная. А ведь это дело каких-то десяти минут. Скачиваешь приложение, фотографируешься с правами и паспортом и отправляешь данные на обработку. Если документы в порядке и прав вас не лишали, то сервис в режиме онлайн предлагает подписать соглашение, в котором черным по белому прописаны и права, и обязанности, и ответственность сторон. Хотя, правды ради, чаще всего листают не глядя все, что написано мелким шрифтом, да и к тому же об уголовной ответственности там не упоминается.

Максим Терешков:

Неуказание в договоре об уголовной ответственности за угон не освобождает такое лицо от уголовной ответственности, указано это в договоре или нет. Граждане должны понимать, если они садятся в автотранспортное средство без законных оснований либо по поддельным или подложным документам, для них может наступить уголовная ответственность. В соответствии со статьей 214 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за угон транспортного средства предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы до трех лет. Но если угон транспортного средства был совершен группой лиц по предварительному сговору, то уголовная ответственность может наступить в виде лишения свободы до шести лет.