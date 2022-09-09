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10 и 11 сентября в Минске ограничат движение по некоторым улицам

09 сентября 2022 14:56
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Новости Беларуси. В связи с празднованием Дня города в Минске 10 и 11 сентября изменится организация дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

10 и 11 сентября в Минске ограничат движение по некоторым улицам-1

Так, 10 сентября с полудня до 15 часов вводится временный запрет на перемещение транспорта по проспекту Победителей от улицы Ленина до Мельникайте. Кроме того, с 20:00 до 15:00 11 сентября движение будет ограничено по улице Кирова от Ленина до Володарского. 11 сентября с 7 до 12 часов утра временно закроют некоторые участки по проспекту Независимости, улицам Коммунистической, Куйбышева, Янки Купалы, Сторожевской. Все адреса вы видите на своих экранах.

# Дорожное движение # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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