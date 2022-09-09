10 и 11 сентября в Минске ограничат движение по некоторым улицам

Так, 10 сентября с полудня до 15 часов вводится временный запрет на перемещение транспорта по проспекту Победителей от улицы Ленина до Мельникайте. Кроме того, с 20:00 до 15:00 11 сентября движение будет ограничено по улице Кирова от Ленина до Володарского. 11 сентября с 7 до 12 часов утра временно закроют некоторые участки по проспекту Независимости, улицам Коммунистической, Куйбышева, Янки Купалы, Сторожевской. Все адреса вы видите на своих экранах.