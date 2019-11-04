Погранзаставу «Песчатка» открыли после реконструкции: как теперь выглядит участок госграницы с Польшей

Новости Беларуси. В Беларуси началась предпраздничная неделя. По традиции, в преддверии 7 ноября жителей нашей страны ожидает настоящий марафон подарков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 4 ноября, к нему присоединились на пограничной заставе «Песчатка», где завершилась реконструкция. После масштабного обновления там не только служить, но и жить будет комфортнее. А в Докшицах получили буквально подарок со вкусом. В городе открыли модернизированный пищеблок местной больницы. Как известно, хорошее питание – залог здоровья.

Кстати, праздник, которому более столетия, в Беларуси наполнили новым смыслом несколько лет назад. С такой инициативой выступил глава государства. Предложение поддержали по всей стране. Наши корреспонденты убедились, что подарки бывают не только на Новый год.

Служить Дмитрию Горбачу осталось ровно 16 дней. Парень уже планирует свою жизнь на гражданке. Впереди – работа на железной дороге, а позади 17 месяцев службы на белорусско-польской границе. Застава преобразилась буквально на его глазах. Говорит, жить и служить стало одно удовольствие.

Дмитрий Горбач, военнослужащий заставы:

Здесь абсолютно все новое: новая удобная кровать, новая тумбочка, подушки. Жизнь здесь комфортная, новым пограничникам тут понравится. Пограничная застава «Песчатка» – это более 13 километров государственной границы с Польшей. Ежедневную службу здесь несут около полусотни военнослужащих. В этом им помогает и техника. Многие сигнализационные системы на польском направлении остались еще с советских времен.

На «Песчатке» работают уже с обновленной охранной системой «Ворон». В любую погоду и любое время суток она позволяет дежурному погранзаставы практически мгновенно установить причину сработки. Нарушителю в этом случае невозможно остаться незамеченным.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В течение 4 минут тревожная группа должна отправиться на место, откуда поступил сигнал тревоги. За 2019 год таким образом здесь задержали 9 нарушителей. Масштабные работы по обустройству заставы велись в течение года. За это время успели отремонтировать дома офицеров и казармы, проложили новые дороги. Полностью благоустроили территорию.

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:

В этом году с помощью профсоюзов мы отмодернизировали заставу, участок. В следующем году переходим на соседнюю пограничную заставу. И так 1-2 пограничные заставы в год мы модернизируем.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы сегодня должны делать все, чтобы наша и оборона, и безопасность были на самом высоком уровне. Здесь внесли вклад многие наши отраслевые профсоюзы, членские организации, рядовые члены профсоюза. Вот это, я считаю, очень важно, когда есть объединение усилий в том, чтобы сделать нужное и доброе дело.

Решение продолжить традицию октябрьских праздников завершением масштабных социальных проектов Президент лично принял несколько лет назад. События 1917 года для Беларуси имеют весомое значение, которое нельзя вычеркнуть из исторической памяти. Но сегодня, вместо утративших свою актуальность революционных лозунгов, красная дата календаря наполнена иным смыслом. Сохранив праздник, в отличие от других стран постсоветского пространства, республика продолжила лучшие традиции советских времен – делать подарки людям.