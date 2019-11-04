Подарок с социальным акцентом. Жители Докшиц оценили модернизированный пищеблок местной больницы

Новости Беларуси. Подарок с социальным акцентом, когда его актуальность сложно переоценить, получили 4 ноября в Докшицах. Там открыли модернизированный пищеблок местной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На смену термосам. В докшицкой больнице открыли новый пищеблок

Пока здание было закрыто на реконструкцию, три месяца питание пациентам – а это почти 100 человек – возили в термосах за 17 километров.