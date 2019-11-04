Подарок с социальным акцентом. Жители Докшиц оценили модернизированный пищеблок местной больницы
Новости Беларуси. Подарок с социальным акцентом, когда его актуальность сложно переоценить, получили 4 ноября в Докшицах. Там открыли модернизированный пищеблок местной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На смену термосам. В докшицкой больнице открыли новый пищеблок
Пока здание было закрыто на реконструкцию, три месяца питание пациентам – а это почти 100 человек – возили в термосах за 17 километров.
Жанна Волох, медсестра-диетолог Докшицкой ЦРБ:
Совсем новая плита установлена индукционная. У нас столько оборудования сейчас закуплено, начиная от картофелечистки, заканчивая нарезными. Очень много всего, еще только начинаем осваивать это все.
Сергей Кубор, главный врач Докшицкой ЦРБ:
Полностью заменены все коммуникации: отопление, канализация, холодное, горячее водоснабжение. Поставлен новый подъемник: из складских помещений, из подвала позволит поднимать овощи непосредственно к рабочим местам.
А еще за последние два года в районной больнице открылось современное стоматологическое отделение, закуплен новый медицинский транспорт.
И это далеко не все. Малым городам – большое внимание, будь то Докшицы или погранзастава. Сегодня едва ли кто-то скажет, что это не так. Вот такая у страны особая социальная миссия.
Напомним, в Беларуси началась предпраздничная неделя. В преддверии 7 ноября жителей нашей страны ожидает настоящий марафон подарков.
Подробнее о том, как погранзаставу «Песчатка» открыли после реконструкции в Каменецком районе, читайте здесь.