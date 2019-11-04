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Знаковое место для православных: как преобразятся Жировичи к православным праздникам в 2020 году

04 ноября 2019 16:30
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Новости Беларуси. Агрогородок Жировичи преображается к празднику. В мае там отметят сразу два важных события для белорусской православной церкви – 500-летие монастыря и 550-тилетие обретения Жировичской чудотворной иконы Божией Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовка к юбилею в самом разгаре: строители ремонтируют здания, местные жители облагораживают дома, а художники работают над выставкой картин об обители.

В Жировичах побывала и наш корреспондент Галина Буро.

Знаковое место для православных: как преобразятся Жировичи к православным праздникам в 2020 году-1

Знаковое место для православных: как преобразятся Жировичи к православным праздникам в 2020 году-3

Отсюда открывается, пожалуй, лучший вид на архитектурный ансамбль монастыря. Его очертания уже вырисовываются на холсте Владимира Латутина – студента Белорусской академии искусств. Он участвует в пленэре молодых художников. Результатом станет выставка на юбилей старейшей обители страны.

Знаковое место для православных: как преобразятся Жировичи к православным праздникам в 2020 году-6

Знаковое место для православных: как преобразятся Жировичи к православным праздникам в 2020 году-8

Владимир Латутин, студент Белорусской государственной академии искусств:
За счет источников, которые находятся (как рассказывали местные жители, их здесь порядка пяти, но два из них покинуты, не нашли еще люди), за счет этого каждое утро, если выходить на пленэры, очень волшебный туман. Очень красивые пейзажи, и для художника тут есть где разгуляться.

Вдохновились дыханием праздника и жители Жирович. Приводят в порядок фасады своих домов, ремонтируют заборы, а местные ремесленники думают, чем удивить туристов и вип-гостей.

Знаковое место для православных: как преобразятся Жировичи к православным праздникам в 2020 году-11

Сергей Руцкий купил оборудование, чтобы изготовить деревянные магниты с очертаниями монастыря, увеличит и количество изделий из янтаря.

Знаковое место для православных: как преобразятся Жировичи к православным праздникам в 2020 году-14

Знаковое место для православных: как преобразятся Жировичи к православным праздникам в 2020 году-16

Знаковое место для православных: как преобразятся Жировичи к православным праздникам в 2020 году-18

Знаковое место для православных: как преобразятся Жировичи к православным праздникам в 2020 году-20

Знаковое место для православных: как преобразятся Жировичи к православным праздникам в 2020 году-22

Сергей Руцкий, ремесленник:
Планируем картинки разнообразить. Каменной крошкой на срезах с видами местных храмов.

А местная архитектура уже начинает обновляться. Строители ведут ремонт старинного братского корпуса, вскоре приступят к реконструкции колокольни.

Знаковое место для православных: как преобразятся Жировичи к православным праздникам в 2020 году-25

Валерий Кривец, директор управления капитального строительства Гродненского облисполкома:
Выполнены работы по братскому корпусу: наружная штукатурка, стропильная система на две третьих уже выполнена, внутренняя штукатурка ведется, заливаются перекрытия монолитные, полы. Все работы проводятся с благословения, кроме того, в большие праздники там работы не ведутся. Все это соблюдается.

Знаковое место для православных: как преобразятся Жировичи к православным праздникам в 2020 году-28

Новый асфальт, парковки и зоны отдыха, фасады зданий – к весне агрогородок будет не узнать. Заменят даже газовые сети и систему водоснабжения, уже проложено оптоволокно для высокоскоростного интернета.

Знаковое место для православных: как преобразятся Жировичи к православным праздникам в 2020 году-31

Дмитрий Нагула, председатель Жировичского сельского исполнительного комитета:
Изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию площади. Полностью эта площадь будет реконструирована. Она полностью вся преобразится и обновится. Кроме этого, еще, конечно, планируем благоустройство, озеленение, высадку различных декоративных кустарников.

Знаковое место для православных: как преобразятся Жировичи к православным праздникам в 2020 году-34

Галина Буро, корреспондент:
В центре агрогородка рядом с храмом появится 4-метровая скульптура Серафима Жировичского. Именно здесь он принял монаший сан, занимался проповедничеством, но при советской власти был выслан в концлагерь, где принял мученическую смерть. В конце прошлого столетия Серафима Жировичского причислили к лику святых мучеников земли белорусской.

Знаковое место для православных: как преобразятся Жировичи к православным праздникам в 2020 году-37

Уже почти пять веков эта обитель – оплот белорусского православия. Сюда на святые места ежегодно приезжают до 50 тысяч паломников. А чудеса Жировичской иконы Божией Матери известны далеко за рубежом. Она входит в число ста самых почитаемых образов мира. И юбилеи таких святынь весной надо встретить достойно.

Знаковое место для православных: как преобразятся Жировичи к православным праздникам в 2020 году-40

Знаковое место для православных: как преобразятся Жировичи к православным праздникам в 2020 году-42

# Православные в Беларуси # общество # Галина Буро # Владимир Латутин # Сергей Руцкий # Валерий Кривец # Дмитрий Нагула # Фотофакт

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