На свалке захоронено уже 6 млн тонн мусора. Когда в Гомеле построят новый полигон твёрдых бытовых отходов?

Новости Беларуси. Как выгодно вложить деньги в мусор, вернее, в строительство полигона твердых коммунальных отходов? В таком объекте нуждается полумиллионный Гомель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И новый полигон нужен был, как говорится, еще вчера. На решение проблемы есть не больше двух лет. За это время нужно найти не только подходящее место, но и источники финансирования. И пока на эти вопросы местная власть ищет ответы, свалка продолжает расти. Корреспондент Александр Добриян о грязном деле на чистоту.

Александр Добриян, корреспондент:

За моей спиной в дымке, фактически с высоты птичьего полета, виден Гомель. Этот колоссальный 54-метровый зиккурат гомельчане строили 50 лет. За это время здесь захоронено 6 миллионов тонн мусора. С каждым годом отходов становилось все больше, а место катастрофически сокращалось. Сейчас специалисты утверждают: закрыть окончательно полигон нужно не позже 2021 года.

В поле зрения экологов объект попал еще в 90-е. Тогда анализы показали: свалка загрязняет грунтовые воды. Превышения обнаружили по нефтепродуктам, нитратам и даже тяжелым металлам: в воде был кобальт, никель, медь. Положение усугубляет близость одного из притоков Сожа – река Уза протекает в нескольких сотнях метров от полигона. С тех пор под пристальным вниманием ученых и общественности ситуация изменилась. Последние исследования не вызывают опасений.

Оксана Ковалева, заведующая кафедрой Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:

Грунтовые воды не защищены от поступления загрязнений, а напорные защищены. Только три компонента превышают ПДК: азотомонины, нефтепродукты и железо. Концентрация всех остальных компонентов, включая тяжелые металлы (кобальт, никель, медь, ртуть и другие) не превышают ПДК.

Снизить уровень загрязнения удалось прежде всего за счет новых взглядов на утилизацию отходов. Свои результаты дали в том числе сортировка и раздельный сбор мусора. Еще одну проблему – выбросы в атмосферу так называемого «свалочного газа» – удалось решить за счет альтернативной энергетики. Метан, вырабатываемый свалкой, собирается и превращается в электроэнергию.

Александр Мальцев, инженер по эксплуатации биогазовой установки:

Для нашей установки основным топливом является метан. Он в 25 раз вреднее углекислого газа. Поэтому очень важно его собрать. С него можно получить полезную работу в виде электрической энергии. Главная проблема сегодня – это отсутствие на свалке места.

Валерий Ткачев, директор КУП «Спецкоммунтранс»:

В настоящее время подыскивается площадка, которая будет включать в себя полномасштабный сортировочный завод и полигон для захоронения остатков отходов.