«Наша обязанность – обеспечить мирное небо». 49-я радиотехническая бригада отмечает 90-летие

Сергей Дамарацкий, командир 49-й радиотехнической бригады:

В то время, когда все люди отдыхают, спят, мирно трудятся, наша обязанность – обеспечить мирное небо над головой. Силами наших операторов все воздушные объекты обнаруживаются и выдаются на вышестоящие органы на принятие решения о применении дежурных сил. Фактически наша бригада является хранителем неба. Фактически мы являемся глазами военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Поэтому зная те задачи, которые у нас стоят, мы с гордостью и честью их выполняем. И я уверяю вас, что ни один воздушный объект не пройдет мимо глаз наших операторов.