«Наша обязанность – обеспечить мирное небо». 49-я радиотехническая бригада отмечает 90-летие

Новости Беларуси. 49-я радио-техническая бригада отмечает 90-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из старейших воинских соединений сегодня несет охрану воздушного пространства на самых ответственных направлениях.
Новости Беларуси. 49-я радио-техническая бригада отмечает 90-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из старейших воинских соединений сегодня несет охрану воздушного пространства на самых ответственных направлениях.
В расположении бригады в Мачулищах в честь юбилейной даты прошел торжественный митинг и награждение лучших военнослужащих. Вспомнить свои боевые будни собрались ветераны, служившие в части в разные годы.
Также все желающие могли познакомиться с устройством радиолокационной станции, мобильного зенитного артиллерийского комплекса и другого оборудования. На вооружение соединения поступают новейшие системы обнаружения.
Сергей Дамарацкий, командир 49-й радиотехнической бригады:
В то время, когда все люди отдыхают, спят, мирно трудятся, наша обязанность – обеспечить мирное небо над головой. Силами наших операторов все воздушные объекты обнаруживаются и выдаются на вышестоящие органы на принятие решения о применении дежурных сил. Фактически наша бригада является хранителем неба. Фактически мы являемся глазами военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Поэтому зная те задачи, которые у нас стоят, мы с гордостью и честью их выполняем. И я уверяю вас, что ни один воздушный объект не пройдет мимо глаз наших операторов.
Свою историю бригада ведет с 1932 года, когда был сформирован 11-й отдельный батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи. Сегодня соединение базируется в пяти областях Беларуси.