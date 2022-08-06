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Управляемый хаос. Кто и зачем размораживает старые конфликты и при чём тут США? Анонс программы «Неделя»

06 августа 2022 14:20
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Новости Беларуси. Панораму событий последних семи дней представят наши корреспонденты в итоговой информационной программе «Неделя». Выпуск уже готовится к эфиру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Управляемый хаос. Кто и зачем размораживает старые конфликты и при чём тут США? Анонс программы «Неделя»-1

Кратко об основных информационных трендах уходящих семи дней смотрите в видеоматериале

Смотрите программу «Неделя» на СТВ в воскресенье, 7 августа, в 19:30.  

# Международная политика # общество # Юлия Бешанова # Юлия Вабищевич # Юлия Мычка # Ксения Худолей # Анастасия Ярощик-Корниенко # Юлия Артюх # Виталий Лапа # Анна Корольчук # Фотофакт

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