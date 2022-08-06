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В Мадриде +37°С, в Москве +28°С. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 августа

06 августа 2022 14:55
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В Париже синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, столбик термометра здесь покажет +28 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене воздух прогреется до +27 °C, погода также ожидается солнечная, с переменной облачностью, но без осадков. А в Риме прогнозируют пасмурную дождливую погоду и до +37 °C. В Мадриде также до +37 °C, погода преимущественно ясная и без осадков.

В Мадриде +37°С, в Москве +28°С. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 августа-1

В столице Болгарии ожидается пасмурная погода с дождем, там воздух прогреется до +28 °C. В Анкаре +31 °C, погода сохранится преимущественно ясная, с переменной облачностью, но без осадков. В Афинах ясно и до +33 °C.

В Мадриде +37°С, в Москве +28°С. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 августа-4

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге синоптики обещают ясную погоду с переменной облачностью, но без осадков, температура воздуха днем составит +22 °C. Такая же погода ожидается в Вильнюсе: без осадков и до +22 °C. В Варшаве до +23 °C, погоду обещают преимущественно солнечную, но с переменной облачностью.

В Мадриде +37°С, в Москве +28°С. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 августа-7

А в Киеве до +26 °C, однако там синоптики прогнозируют сильный дождь и преимущественно пасмурную погоду. В Москве также ожидается дождливая погода и до +28 °C.

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# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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