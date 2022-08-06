В Мадриде +37°С, в Москве +28°С. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 августа
В Париже синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, столбик термометра здесь покажет +28 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене воздух прогреется до +27 °C, погода также ожидается солнечная, с переменной облачностью, но без осадков. А в Риме прогнозируют пасмурную дождливую погоду и до +37 °C. В Мадриде также до +37 °C, погода преимущественно ясная и без осадков.
В столице Болгарии ожидается пасмурная погода с дождем, там воздух прогреется до +28 °C. В Анкаре +31 °C, погода сохранится преимущественно ясная, с переменной облачностью, но без осадков. В Афинах ясно и до +33 °C.
Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге синоптики обещают ясную погоду с переменной облачностью, но без осадков, температура воздуха днем составит +22 °C. Такая же погода ожидается в Вильнюсе: без осадков и до +22 °C. В Варшаве до +23 °C, погоду обещают преимущественно солнечную, но с переменной облачностью.
А в Киеве до +26 °C, однако там синоптики прогнозируют сильный дождь и преимущественно пасмурную погоду. В Москве также ожидается дождливая погода и до +28 °C.
Погода в Беларуси на вторую неделю августа: жара пойдет на спад, осадков не предвидится. Подробнее здесь.