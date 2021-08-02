Погода в Беларуси изменится кардинально. Похолодает, вернутся дожди

Как уж тут не верить в народные приметы? 2 августа – День пророка Ильи, и редко он обходится без дождя, грозы и града. Весь этот набор и местами порывистый ветер стали поводом для объявления на понедельник оранжевого уровня опасности. Впрочем, именно Ильин день наполнен преданием о противодействии двух стихий – зимы и лета. Считалось, что именно в это время начинается переход к осени.

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Считалось, что 2 августа начинается осень. По каким приметам наши предки определяли погоду?

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